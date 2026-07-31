“Los 14 países que conforman el directorio votaron de forma unánime”: presidente de Omcpl detalla cómo fue la inédita expulsión de Zofri

Ricardo Partal dice que la entidad estaba desarrollando una propuesta para posicionar a Iquique como cabecera del Corredor Bioceánico de Capricornio, con proyectos que habrían atraído a industrias extranjeras y generado miles de empleos. Agrega que había interés de inversionistas de India, Turquía y Bangladesh.

La relación entre Zofri y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, (Ompcl), que esta semana se quebró abruptamente, había comenzado auspiciosamente a principios de 2025 con una conversación en la capital de la Región de Tarapacá y una invitación a mirar más allá de la zona franca.

Ricardo Partal, presidente de la organización, había llegado a la ciudad para exponer sobre los corredores bioceánicos, un tema en el que trabaja desde hace 25 años. Entre los asistentes se encontraban representantes de instituciones locales, del puerto y de Zofri. Al término de la actividad se acercó Felipe Albistur, quien, según recuerda Partal, ya estaba próximo a asumir la gerencia general de la empresa y quería conocer qué papel podía desempeñar la zona franca dentro del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Ese encuentro dio paso a conversaciones formales y a la incorporación de Zofri como miembro de la entidad. Poco después, una delegación de la empresa viajó a Valencia, España, para participar en el décimo Foro Mundial de la organización. Allí conocieron experiencias de plataformas logísticas, zonas francas y puertos, además de representantes provenientes de 40 países.

Partal recuerda ese viaje como el momento en que la relación comenzó a tomar forma. Desde entonces, ambas entidades trabajaron en propuestas para posicionar a Iquique como cabecera del corredor en el Pacífico, con proyectos de economía circular, logística inversa, carga aérea y captación de inversiones internacionales.

El dirigente asegura que las iniciativas pasaron por las etapas internas exigidas por Zofri, quedaron documentadas y alcanzaron un nivel avanzado. Sin embargo, tras el cambio de administración de la empresa, la comunicación comenzó a debilitarse. Las respuestas dejaron de llegar, las solicitudes de reunión no prosperaron y los proyectos se estancaron.

El vínculo terminó con una decisión inédita. Por primera vez desde su creación, la Omcpl expulsó a uno de sus miembros plenos. La medida fue aprobada de forma unánime por un directorio compuesto por representantes de 14 países.

En entrevista exclusiva con DF Regiones desde Panamá, donde reside y encabeza la organización, Partal relata cómo se construyó la alianza, responsabiliza a la actual administración de Zofri por el quiebre y advierte que la ruptura dejó en suspenso proyectos logísticos y potenciales inversiones provenientes de Turquía, India y Bangladesh.

Iván Berríos, expresidente del directorio de Zofri (izq.), Felipe Albistur, exgerente general de Zofri (centro) y Ricardo Partal, presidente de la Omcpl (der.), durante el 10° Foro Mundial celebrado en Valencia.

Sin respuesta

- ¿Qué ocurrió para que una relación que venía avanzando terminara con la expulsión de Zofri?

- Nosotros pedíamos una explicación de por qué no teníamos respuesta a lo que ya se nos había dicho que se nos otorgó, el estudio de factibilidad económico financiero y el desarrollo de esa infraestructura que estábamos preparando. No nos respondían. Pasaron muchas semanas. Solicitamos todo por nota, por carta y solicitamos reuniones de presidente a presidente, para tener alguna respuesta y que me dijera cómo seguía el camino.

Nunca tuvimos respuesta hasta que envié una carta formal con copia a las autoridades del Gobierno nacional, regional, municipal y algunos diputados y senadores. Allí sí nos respondieron. La carta era bastante elocuente y firme, porque pedíamos explicaciones concretas. Ya se había perdido prácticamente la confianza, esa reciprocidad que debe existir entre instituciones, la coherencia en la forma de proceder, la responsabilidad y, obviamente, los compromisos asumidos como institución. Pasaron varios meses y nos respondieron con una carta que, la verdad, daba vergüenza. Esa es la realidad.

- ¿A quién responsabiliza por el quiebre?

- Si me preguntas quién tiene la culpa de lo que pasó, es la actual gestión. El actual presidente o el directorio, porque en definitiva, el presidente es el que toma las decisiones también. Pero es esta nueva administración que a nosotros no nos dio respuesta nunca y la única respuesta fue una carta que mejor no la diera.

- ¿Se había expulsado antes a miembro pleno?

- Esta es la primera vez. Y créeme que me duele en el alma porque no es mi temática. Como te dije, quise poner paños fríos, pero fue ardua la discusión. Yo, por más que sea el presidente, me tengo que ceñir a lo que diga el directorio.

- ¿Y cómo votó el directorio?

- Los 14 países que conforman el directorio votaron de manera unánime. Yo quise poner un poquitito de paños fríos en el directorio y el directorio no quiso saber absolutamente nada.

- ¿Qué proyectos se estaban preparando para Iquique?

- Le hicimos el ofrecimiento de desarrollar un estudio de factibilidad de un servicio que beneficiaba muchísimo no solo a Zofri, sino a la región, a Iquique y al país. Hablamos de una plataforma de economía circular, de un trabajo de logística inversa de primer nivel, inexistente en el mundo, en el cual Iquique iba a ser el epicentro mundial, la zona franca. Todo esto fue presentado y aprobado por el consejo de la administración anterior. Cumplimos con todos los requisitos institucionales. Nos otorgaron esa licitación, pero nunca nos notificaron porque justo estaban por cambiar el consejo directivo y las autoridades de Zofri. A partir de allí empezaron todos los problemas y no pudimos seguir avanzando.

Todo se cayó

- ¿Había inversionistas interesados en estos proyectos?

- Nuestro referente para Bangladesh e India, que es una cámara empresarial muy importante, está interesado en invertir en ese proyecto que tenemos para Zofri. La cámara empresaria turca también. Ellos iban a acompañarnos en las visitas que íbamos a hacer desarrollando este estudio en Zofri, para ver en qué y cómo iban a invertir porque estaban muy entusiasmados.

- ¿Qué pierde concretamente Zofri con esta ruptura?

- La captación de inversiones, que es muy importante. Tenemos alrededor de eso la minería, el litio y el corredor bioceánico. Es decir que tres excelentes productos que el mundo los está viendo y está demandando. Lo primero que estamos perdiendo es esa captación de inversores, la radicación de industria y la enorme cantidad de mano de obra que se iba a generar alrededor de todo eso, directa e indirecta. Tenemos una pérdida de capacidad y de análisis que hay en Zofri, que lamentablemente hace que Chile pierda una imagen internacional importantísima.

- ¿En qué estado quedan esas iniciativas?

- Teníamos proyectos emblemáticos que ya los teníamos proyectados, pensados, analizados y hasta estructurados con otras áreas internacionales. Nosotros habíamos hablado para vincular todo el corredor y Zofri con Centroamérica a través de Panamá y con el corredor del Nafta a través de los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Ya habíamos conversado cómo sería todo este vínculo. Tenemos estudios desarrollados de cuánto cuestan, en tiempo y dinero, los movimientos de carga y cuánto podríamos ahorrar. Todo se había pensado con Zofri, con un desarrollo y una plataforma bien estructurada. Se nos cayó todo eso. A mí me duele, literalmente, primero porque lo estoy encabezando, segundo porque soy experto en corredores bioceánicos y, tercero, porque teníamos expertos en zonas francas y parques industriales. Teníamos toda la estructura preparada. Hoy todo eso se cayó.

La visión de Zofri

Pese al quiebre con Zofri, la relación de la Omcpl con la Municipalidad de Iquique se mantiene vigente. Según Bernal, el municipio analiza incorporarse a la Asociación de Municipalidades que funciona dentro de la organización internacional.

Consultada por DF Regiones, Zofri rechazó las afirmaciones del presidente de la organización internacional y sostuvo que no existen compromisos vigentes de inversión, financiamiento ni proyectos aprobados por su directorio asociados a esa membresía.

La compañía añadió que mantiene su compromiso con el desarrollo del Corredor Bioceánico y que continuará trabajando con actores públicos y privados para atraer inversiones, fortalecer la integración regional y potenciar la proyección internacional de Arica y Parinacota y Tarapacá.