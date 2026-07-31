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“Los 14 países que conforman el directorio votaron de forma unánime”: presidente de Omcpl detalla cómo fue la inédita expulsión de Zofri

Ricardo Partal dice que la entidad estaba desarrollando una propuesta para posicionar a Iquique como cabecera del Corredor Bioceánico de Capricornio, con proyectos que habrían atraído a industrias extranjeras y generado miles de empleos. Agrega que había interés de inversionistas de India, Turquía y Bangladesh.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 12:10 hrs.

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<p>“Los 14 países que conforman el directorio votaron de forma unánime”: presidente de Omcpl detalla cómo fue la inédita expulsión de Zofri</p>

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