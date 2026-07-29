Desvinculación de Zofri de Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas genera inquietud entre usuarios y autoridades

El organismo señaló que su decisión afectará tres iniciativas en desarrollo, incluyendo un proyecto ligado al Corredor Bioceánico Capricornio, mientras que la empresa aseguró que sus operaciones no serán perjudicadas.

La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (Omcpl), puso término con efecto inmediato a la calidad de miembro pleno de Zofri S.A., una decisión que abrió una disputa sobre los compromisos que mantenía la compañía con esa red y el futuro de proyectos asociados al desarrollo logístico de Iquique.

La determinación fue adoptada de manera unánime por el consejo directivo de la organización mediante la Resolución Extraordinaria N.º 154/2026. A partir de ella, Zofri perdió su participación, representación, apoyo y coordinación institucional asociados a su membresía.

La Omcpl sostuvo que una comunicación enviada por la empresa chilena no permitía asegurar el nivel de acompañamiento y compromiso esperado de un miembro pleno. “La comunicación recibida de Zofri S.A. evidencia una posición que no permite, en las actuales circunstancias, asegurar el nivel de acompañamiento y compromiso institucional que razonablemente debe existir entre la organización y un miembro pleno”, señaló el consejo directivo.

La organización señaló que esa posición afectaba tres iniciativas en desarrollo, un proyecto de Logística Inversa y Economía Circular ligado al Corredor Bioceánico Capricornio, un simposio internacional en Iquique y las coordinaciones para el 11° Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Saltillo, México.

La respuesta de Zofri

Zofri entregó una versión distinta sobre el alcance de esos compromisos. La compañía informó que el 30 de junio solicitó formalmente a la Omcpl los antecedentes sobre los derechos, obligaciones, compromisos financieros y beneficios asociados a su calidad de miembro pleno, con el propósito de que el nuevo directorio evaluara la continuidad de la relación.

La empresa precisó que las iniciativas mencionadas por la organización no contaban con aprobación ni compromiso previo de Zofri. Posteriormente, agregó, la Omcpl comunicó el término de la membresía. “Como compañía indicamos que esta decisión no tiene efectos sobre la operación, usuarios, el marco regulatorio ni las funciones que Zofri S.A. desarrolla como administradora del sistema franco”, afirmó la empresa en un comunicado.

La administradora señaló que actualmente está concentrada en el fortalecimiento de su gobierno corporativo y en el proceso de definición del futuro de la concesión del sistema franco con el Estado de Chile. El contrato vigente se extiende hasta el 29 de septiembre de 2030.

Los antecedentes enviados por Zofri a la Omcpl muestran que el desacuerdo no se limitó a la membresía. En la carta firmada por el gerente general interino, Enrique Montealegre, la empresa indicó que el proyecto de Logística Inversa había sido revisado por el directorio anterior, pero no fue aprobado para su implementación ni adjudicado.

Zofri añadió que la iniciativa no forma parte de sus prioridades de corto plazo, debido a que el nuevo directorio se encuentra enfocado en la eventual renovación de la concesión por 30 años adicionales.

La compañía tampoco comprometió su participación en el foro de México y descartó, al menos en el corto plazo, patrocinar el Simposio Internacional sobre Ciudades Inteligentes propuesto por la Omcpl. Explicó que esas decisiones podrían volver a analizarse una vez que el directorio consolide su agenda estratégica.

De esta manera, mientras la organización internacional atribuye la salida a una falta de acompañamiento institucional, Zofri sostiene que estaba revisando una relación cuyos derechos, obligaciones y eventuales costos no habían sido acreditados ante la nueva administración.

Preocupación entre usuarios

La decisión generó inquietud entre representantes de empresas que operan en el sistema franco, principalmente por el efecto que podría tener sobre la imagen internacional de Zofri.

El presidente de la Asociación Gremial de Empresarios del Barrio Industrial Automotriz de la Zona Franca de Iquique (AGEA), Alamgir Butt, pidió esperar mayores antecedentes antes de establecer responsabilidades. “Observamos esta situación con preocupación, ya que cualquier hecho que pueda afectar el posicionamiento internacional de Zofri S.A. genera inquietud”, sostuvo.

En tanto, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal calificó la situación como preocupante y pidió al directorio de la compañía explicar las razones que derivaron en la decisión. La autoridad sostuvo que la salida puede afectar la imagen y proyección internacional de Zofri en momentos en que se discute la renovación de su concesión, cuyo plazo vence en 2030. También planteó que la empresa necesita entregar estabilidad y certezas para atraer nuevas inversiones. “No es posible que tú quieras discutir el futuro de Zona Franca aislando a los actores que no son de tu sector político”, afirmó.

El gobernador señaló que había transmitido su preocupación al Presidente de la República y al ministro de Hacienda, y cuestionó que reuniones relacionadas con Zofri se desarrollaran en Santiago en lugar de Tarapacá.

La empresa, por su parte, informó que continuará colaborando con instituciones cuyas iniciativas estén alineadas con su estrategia y generen valor para las regiones del norte. El nuevo directorio deberá resolver su agenda de cooperación internacional mientras avanza la negociación con el Estado sobre la continuidad de la concesión a partir de septiembre de 2030.

El alcance real de la Omcpl

La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas es una entidad internacional sin fines de lucro que reúne a actores públicos y privados vinculados con puertos, ciudades, plataformas y corredores logísticos.

Su principal actividad está concentrada en la organización de foros, la generación de redes institucionales y la promoción de proyectos de integración. La organización ha realizado encuentros internacionales durante más de una década y mantiene vínculos con entidades como el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Pese a su denominación, no se trata de un organismo intergubernamental ni de una autoridad reguladora. No tiene atribuciones sobre el régimen franco chileno, la concesión de Zofri ni sus operaciones comerciales.

Por ello, la desvinculación no tiene efectos jurídicos ni operacionales directos sobre la compañía. Su impacto se concentra en el plano institucional, reputacional y en la eventual pérdida de espacios de participación en proyectos, foros y redes de cooperación logística.

La relevancia económica de la medida dependerá de si las iniciativas mencionadas por la organización contaban con financiamiento, contratos, inversionistas o compromisos formales. Hasta ahora, esos antecedentes no han sido acreditados públicamente.