Tarapacá a punto de tener feriado para San Lorenzo: cámara aprobó cambio de fecha y ahora solo falta el apoyo del Senado

El proyecto propone reemplazar este año y el próximo, exclusivamente en la región, el feriado del 15 de agosto (Asunción de la Virgen) por el 10 de agosto, coincidiendo con la jornada principal de la popular festividad en Tarapacá. El 15 de agosto caerá sábado en 2026 y domingo en 2027.

La Región de Tarapacá podría modificar su calendario de feriados durante los próximos dos años. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que propone reemplazar, exclusivamente en la región, el feriado del 15 de agosto por el 10 de agosto en 2026 y 2027 fecha en que se celebra la festividad de San Lorenzo.

La iniciativa recibió 103 votos a favor, ninguno en contra y 34 abstenciones. Tras superar su primer trámite constitucional, el proyecto será enviado al Senado para continuar su discusión.

El cambio no contempla sumar un nuevo día festivo. En la práctica, Tarapacá dejaría de tener como feriado el 15 de agosto (Asunción de la Virgen) durante esos dos años y trasladaría el descanso al día 10 del mismo mes. En el resto del país, el calendario se mantendría sin modificaciones.

La propuesta toma en cuenta que el 15 de agosto de 2026 caerá sábado, mientras que en 2027 será domingo. El objetivo es que el feriado coincida con la jornada principal de la celebración religiosa, que reúne cada año a miles de peregrinos en el pueblo de Tarapacá, en la comuna de Huara.

La diputada Ximena Naranjo destacó que la fórmula busca facilitar la participación de los fieles sin aumentar la cantidad de días festivos. “Estamos trasladando excepcionalmente el del 15 al 10 de agosto durante el 2026 y 2027, para que esta celebración pueda desarrollarse con mayor tranquilidad y permitir que los miles de fieles participen de una de las expresiones religiosas más importantes del norte de Chile”.

Impacto en comercio local

La festividad de San Lorenzo genera un aumento en el movimiento de visitantes hacia Huara y otras comunas de Tarapacá. La llegada de peregrinos impulsa actividades como el transporte, la gastronomía, el alojamiento, la artesanía y el comercio.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que el alza en visitantes durante los días cercanos al 10 de agosto fomenta la actividad de artesanos, empresas de alimentos y proveedores de servicios, beneficiando especialmente a pequeños negocios y familias de la zona.

El traslado del feriado permitiría que trabajadores y habitantes de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Colchane, Camiña y Huara puedan desplazarse durante la jornada central de la celebración.

La iniciativa fue impulsada por los diputados de Tarapacá Carlos Carvajal, Ximena Naranjo y Álvaro Jofré, y recibió apoyo de autoridades regionales, municipios, organizaciones sociales y agrupaciones vinculadas a los bailes religiosos.

Carvajal sostuvo que el proyecto también busca avanzar en el reconocimiento de las tradiciones regionales. “Las regiones no solo necesitan más recursos. También necesitan que el Estado reconozca aquello que les entrega identidad. Este proyecto habla de descentralización, de patrimonio y del respeto por nuestras tradiciones. Hoy hemos dado un paso histórico para Tarapacá”.

Antecedentes legislativos

La celebración de San Lorenzo ya ha sido reconocida anteriormente mediante feriados regionales. El Congreso aprobó el 10 de agosto como feriado en Tarapacá para años específicos a través de distintas leyes, entre ellas las publicadas en 2015, 2016, 2017 y 2023.

A diferencia de esas iniciativas, que declararon directamente el día como festivo, el proyecto actual establece el reemplazo del feriado del 15 de agosto. El artículo único del boletín 18.399-06 señala que la modificación se aplicará exclusivamente en Tarapacá durante 2026 y 2027.

La festividad se desarrolla en el pueblo de Tarapacá y contempla peregrinaciones, procesiones y presentaciones de bailes religiosos. La actividad también moviliza a comerciantes y prestadores de servicios que se preparan durante los meses previos para recibir a los visitantes.

El Senado deberá ahora revisar la iniciativa durante su segundo trámite constitucional. Para que el cambio pueda aplicarse el lunes 10 de agosto de 2026, el proyecto debe completar su tramitación y ser publicado como ley antes de esa fecha.