Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá
Tarapacá

Tarapacá a punto de tener feriado para San Lorenzo: cámara aprobó cambio de fecha y ahora solo falta el apoyo del Senado

El proyecto propone reemplazar este año y el próximo, exclusivamente en la región, el feriado del 15 de agosto (Asunción de la Virgen) por el 10 de agosto, coincidiendo con la jornada principal de la popular festividad en Tarapacá. El 15 de agosto caerá sábado en 2026 y domingo en 2027.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 11:26 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Tarapacá feriado Cámara de Diputados Comercio Senado regiones
<p>Tarapacá a punto de tener feriado para San Lorenzo: cámara aprobó cambio de fecha y ahora solo falta el apoyo del Senado</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Un ucraniano, exgerentes de Enjoy y un periodista: quiénes son los ejecutivos a cargo de la expansión de las casas de apuestas online en Chile
2
Empresas

Comité de Ministros da luz verde a casi US$ 3.000 millones en inversión: incluye megaproyecto de Codelco y nuevo Instituto Nacional del Cáncer
3
Mercados

Inversión en proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 abren el apetito de los altos patrimonios
4
Mercados

El dólar se desploma más de $10 tras sorpresiva contracción del IPC en EEUU en junio más profunda que lo esperado
5
Empresas

Schwager ficha a André Sougarret y Hernán de Solminihac para integrar el directorio de su filial de servicios mineros
6
Empresas

Ante inminente decreto preventivo de racionamiento, CEO de Colbún reafirma que "la situación energética es todavía muy estrecha"
7
Economía y Política

Se inicia en la Sala del Senado el debate de la ley miscelánea y La Moneda sube presión sobre el PPD por acuerdo
8
Regiones

Ripamonti pide $ 2 mil millones a Subdere para comprar exsucursal de Scotiabank y expandir las dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete