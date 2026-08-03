Aysén y Tarapacá lideran el aumento en las pernoctaciones turísticas registrado durante junio

Aysén lideró el crecimiento de las pernoctaciones turísticas en junio, con un alza interanual de 16,9%, seguida por Tarapacá, con 12,1%. La región nortina registró 27.419 llegadas a establecimientos turísticos y la tarifa promedio por habitación subió 3,5%, hasta $ 46.575.

Aysén y Tarapacá encabezaron el crecimiento de las pernoctaciones turísticas del país durante junio de 2026, en un mes marcado por resultados dispares entre las regiones.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico del Instituto Nacional de Estadísticas del INE, las pernoctaciones aumentaron 16,9% en doce meses en Aysén y 12,1% en Tarapacá.

Ambas regiones fueron las únicas del país que anotaron incrementos interanuales de dos dígitos durante el periodo. Les siguieron Los Ríos, con un alza de 9%, Antofagasta, con 6,6%, Atacama, con 6,5%, y Coquimbo, con 4%.

Fueron ocho regiones con caídas y ocho con aumentos. Las mayores caídas se observaron en Arica y Parinacota, con una baja de 21,2%, Magallanes, con 16,3%, y Ñuble, con 15,7%.

Tarapacá supera las 60 mil pernoctaciones

Los establecimientos de alojamiento turístico de Tarapacá contabilizaron 60.119 pernoctaciones durante junio, frente a las cerca de 53.600 registradas frente al mismo mes de 2025.

Con este resultado, la región acumuló un aumento de 9,9% en las pernoctaciones entre enero y junio de 2026.

Las llegadas de pasajeros también mostraron un avance. Durante el mes se registraron 27.419 llegadas a hoteles y otros establecimientos turísticos, cifra que representó un crecimiento interanual de 16,5%.

Sin embargo, la estadía promedio disminuyó 3,8% y llegó a 2,19 noches por pasajero. Esto muestra que ingresaron más huéspedes a los establecimientos, aunque permanecieron menos tiempo en promedio.

Mejora ocupación y suben ingresos hoteleros

La tasa de ocupación de las habitaciones en Tarapacá alcanzó 38,3% durante junio, con un aumento de 2,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

La ocupación de las plazas disponibles llegó a 22,7%, lo que significó un avance interanual de 4,22 puntos porcentuales.

El ingreso promedio por habitación disponible, conocido como RevPAR, alcanzó $ 17.838. El indicador aumentó 10,4% en doce meses y considera los ingresos por alojamiento distribuidos entre todas las habitaciones disponibles, incluidas aquellas que no fueron ocupadas.

Por su parte, la tarifa promedio diaria llegó a $ 46.575 por habitación, con un incremento interanual de 3,5%.

Aunque Tarapacá anotó la segunda mayor expansión porcentual del país, se mantuvo lejos de las regiones con mayor volumen de actividad. La Región Metropolitana concentró 515.431 pernoctaciones durante junio, seguida por Valparaíso, con 152.698, y Antofagasta, con 138.983.

Aysén, que encabezó el crecimiento interanual, registró 13.860 pernoctaciones durante el mes, mientras Tarapacá alcanzó un volumen más de cuatro veces superior.