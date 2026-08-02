Sistema frontal deja dos fallecidos y más de 6 mil personas afectadas en la zona centro-sur del país

Según el balance las comunas con mayor número de damnificados son La Araucanía, con 5.032 personas; Maule, con 317 y Biobío, con 252.

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile continúa generando graves consecuencias. En un nuevo balance entregado este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la emergencia deja dos personas fallecidas, 6.183 damnificadas, 461 aisladas y tres albergadas, mientras continúan las evaluaciones de daños en las regiones más afectadas.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que los equipos de emergencia se mantienen desplegados en terreno atendiendo las distintas emergencias por el sistema frontal. Explicó que entre las regiones del Maule y La Araucanía se han registrado aumentos de caudal, desbordes de ríos y esteros, remociones en masa y socavones que han dificultado la conectividad terrestre.

Además, entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto se activó en 24 oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar evacuaciones preventivas en sectores de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

En materia de infraestructura, el balance contabiliza 17 viviendas destruidas, 379 con daño mayor, 2.908 con daño menor y otras 1.200 que permanecen en evaluación.



La Región de La Araucanía concentra la mayor cantidad de personas damnificadas, con 5.032 afectados, seguida por Maule, con 317, y Biobío, con 252. En esta última región, la comuna de Curanilahue presenta uno de los escenarios más complejos, con 200 viviendas con daño mayor y 400 con daño menor.

Sobre los fallecidos

Las dos víctimas fatales se registraron en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos. Se trata de Maximiliano José Ferrada Peña y Génesis Molina Bermedo, quienes fallecieron luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban producto de las fuertes ráfagas de viento. Posteriormente se confirmó que Molina se encontraba embarazada, hecho que profundizó el impacto de la tragedia.

Ante la magnitud de la emergencia, se mantienen vigentes diversas Alertas Rojas por desbordes, crecidas de ríos y eventos meteorológicos en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, mientras las autoridades continúan desplegadas en terreno para asistir a las comunidades afectadas y evaluar los daños.