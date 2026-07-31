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Chile y Corea del Sur relanzan comisión económica del TLC y buscan colaborar en recursos minerales

Las relaciones bilaterales se remontan a 23 años atrás, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia en abril de 2004.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Corea del Sur Minería acuerdo comercial relaciones exteriores Kast Fernanda Arancibia tlc
<p>El Presidente Lee Jaemyung junto a José Antonio Kast. Foto: Presidencia.</p>

El Presidente Lee Jaemyung junto a José Antonio Kast. Foto: Presidencia.

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