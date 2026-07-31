Chile y Corea del Sur relanzan comisión económica del TLC y buscan colaborar en recursos minerales

Las relaciones bilaterales se remontan a 23 años atrás, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia en abril de 2004.

La jornada que reunió este jueves en La Moneda al Presidente José Antonio Kast con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien realizó una visita oficial al país, se tradujo en la firma de cinco memorandos de entendimiento.

El primero comprometió la colaboración en recursos minerales entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la Corporación de Rehabilitación y Recursos Minerales de Corea. Su objetivo será, a través de un comité conjunto, promover el desarrollo del comercio y las inversiones en el sector, la cooperación técnica y el intercambio de especialistas, así como impulsar iniciativas de exploración, procesamiento y desarrollo de recursos minerales.

Además, se suscribió una declaración de intenciones respecto de una asociación de colaboración entre InvestChile y la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea (Kotra). Esta contempla el intercambio de información sobre políticas y oportunidades de inversión, la realización de actividades de promoción y vinculación empresarial, y el impulso de iniciativas que permitan identificar y desarrollar proyectos de interés común en sectores prioritarios para ambos países.

Las relaciones comerciales

“Hoy Chile y Corea son ejemplos para el mundo entero. Nuestras naciones han demostrado que sobre la base de una institucionalidad robusta, una economía libre y una política social enfocada en quienes más lo necesitan”, señaló el mandatario durante la declaración conjunta desde La Moneda.

Las relaciones bilaterales entre Chile y Corea del Sur se remontan a la firma del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia en abril de 2004. Este fue el primer TLC de Corea del Sur con cualquier nación del mundo y el primero entre Asia y América Latina.

Desde 2018, este acuerdo comercial se encuentra en su primera ronda de profundización. Este jueves, el Presidente Kast indicó que “las relaciones bilaterales entre ambas naciones atraviesan por un momento ejemplar, pero los nuevos desafíos nos exigen volver a mirar nuestros acuerdos para fortalecerlos”.

De esta forma, el mandatario anunció que promoverán el relanzamiento de la Comisión Económica del TLC, cuyo último encuentro tuvo lugar en 2015, “con la finalidad de trabajar conjuntamente y explorar una hoja de ruta para modernizar y potenciar nuestra relación”.