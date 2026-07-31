Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Panel UC respalda establecer criterios de selección escolar desde 7° básico

El académico de la Escuela de Gobierno UC, Harald Beyer, espera que se logre un acuerdo en el debate legislativo sobre esta materia para avanzar luego en el tema de fondo que es sobre la calidad del sistema educativo.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Rodolfo Carrasco
<p>Panel UC respalda establecer criterios de selección escolar desde 7° básico</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Cómo la rebaja de impuestos a donaciones puede ser una oportunidad para ordenar la sucesión y proteger el legado familiar en Chile
2
Mercados

Alexandre Saigh, cofundador y CEO de Patria Investments: “Chile ya era un buen lugar para invertir, y con el nuevo marco regulatorio del gobierno, es aún mejor”
3
DF LAB

Tras liderar Capitalizarme por una década, Gabriel Cid se instala en San Francisco con su nueva startup de IA
4
Empresas

Radiografía a la industria del juego físico en Chile: en siete años casinos redujeron en 20% sus ingresos y casi 30% sus visitas
5
Mercados

Cantidad de venezolanos cotizantes de AFP cae más de 11% en seis meses y llega a su menor nivel desde 2020
6
DF MAS

Pedro Pablo Larraín: Las redes y negocios que creó el “sastre” que ahora enfrenta a la justicia
7
Empresas

Lorena Herrera, nueva directora de Concesiones “Buscamos dar mayor certidumbre para que financistas y accionistas vean que esta cartera es interesante para participar”
8
Empresas

Con la comuna de Santiago liderando y Dr. Simi dando la sorpresa: el mapa de las 2.467 farmacias de la RM
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete