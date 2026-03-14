Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

EEUU inicia la liberación de 86 millones de barriles de petróleo a finales de la próxima semana

La medida de emergencia para aliviar el precio del petróleo fue tomada tras la reunión extraordinaria de los 32 miembros de la AIE, en la que dispusieron que las reservas serían puesta en el mercado según las circunstancias nacionales de cada país miembro.

Por: Expansión

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 09:46 hrs.

petróleo Estados Unidos guerra conflictos internacionales
<p>EEUU inicia la liberación de 86 millones de barriles de petróleo a finales de la próxima semana</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exdirector médico de la CLC queda con arresto domiciliario nocturno por ocultar patrimonio
2
Mercados

Cambio en la Super de Pensiones: Gobierno reemplaza a Osvaldo Macías por Joaquín Cortez
3
DF MAS

El negocio chileno de segunda mano que vistió a la primera dama en el cambio de mando
4
DF MAS

Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV
5
Internacional

EEUU incluye a Chile en investigación sobre prácticas comerciales desleales en 60 países por trabajo forzoso
6
Economía y Política

Malas noticias para Kast y Quiroz: Goldman Sachs recorta proyección de PIB y sube la de inflación para Chile por efecto de guerra en Medio Oriente
7
DF MAS

La previa al cambio de mando de la primera dama en Viña Santa Rita
8
Mercados

Paul Fürst asume como director titular independiente de Banco de Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete