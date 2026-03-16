Quiroz firmó la rebaja del 3% del Presupuesto para todos los ministerios y les pide ajuste adicional para llegar a US$ 4.000 millones este año

El oficio establece que el gasto total de cada ministerio será rebajado en un 3% y a cargo de supervisar el cumplimiento estará la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Durante la jornada se realizó un comité político ampliado con los partidos del oficialismo y por la tarde los ministros Segpres y de Hacienda recibieron a los jefes de las bancadas de senadores de la oposición.

Es oficial. Cerca de las 16 horas de este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó el oficio circular que determina que todos los ministerios que componen el Gobierno Central deberán recortar su gasto en un 3% parejo, con lo que se buscan generar ahorros por cerca de US$ 3.000 millones.

A esto se suman US$ 1.000 millones de esfuerzo adicional que solicitó Teatinos 120 a las carteras, con la idea de totalizar US$ 4.000 millones en recortes este año.

“Lo firmé hace poco, es lo mismo que hemos dicho antes, que la rebaja es pareja del 3% y que cada ministerio debe examinar cómo lo hace”, sostuvo escuetamente el ministro de Hacienda camino a una reunión este lunes en el Palacio de La Moneda.

Se tratan de una rebaja transversal que forma parte del plan de ajuste fiscal que impulsa la actual administración, el cual busca alcanzar un recorte por US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses, según lo prometido en la campaña presidencial.

El oficio establece que el gasto total de cada ministerio será rebajado en un 3% y a cargo de supervisar el cumplimiento estará la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La disminución de recursos puso en alerta a la oposición, que ha señalado que no va a permitir que se reduzcan beneficios sociales, aunque el Gobierno ha señalado que no se van a afectar los derechos sociales. Mientras que el oficialismo defiende el recorte buscando evitar que se mal gasten recursos públicos considerando la situación de las arcas fiscales con estrechez de fondos.

Comité político

Un intenso primer lunes del Gobierno del Presidente, José Antonio Kast, se desarrolla en el palacio de La Moneda con diversas reuniones entre ministros y parlamentarios del oficialismo que están analizando en paralelo la agenda legislativa, el instructivo de recorte del presupuesto de 3% en todos los ministerios, el alza del petróleo debido a la guerra entre EEUU e Irán, y el anunciado proyecto de "reconstrucción nacional".

La primera reunión fue del comité político, que en esta oportunidad debido a que el Presidente Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se encuentran en la zona norte, fue encabezado por el titular de la Segpres, José García Ruminot, junto al titular de Hacienda.

Posteriormente se llevó a cabo un encuentro entre el comité político ampliado, en el cual están los representantes de los partidos oficialistas como por Evopoli el presidente de la colectividad, Juan Manuel Santa Cruz, y el senador Luciano Cruz Coke; por Republicanos el senador y presidente de esa colectividad, Arturo Squella, y el senador Renzo Trizotti; por la UDI el diputado y timone gremialista Guillermo Ramírez, y el senador Sergio Gahona; por RN la senadora y secretaria general de la tienda, Andrea Balladares, la senadora María José Gatica, y el diputado Diego Schalper; mientras que por el Partido Social Cristiano la diputada Francesca Muñoz.

A esta reunión se sumaron otros ministros como la de Energía, Ximena Rincón, y el de Economía, Daniel Mas. Rincón señaló escuetamente a su ingreso que se están analizando, junto a su par de Hacienda, distintos escenarios debido al alza internacional del precio de los combustibles y que cualquier medida será anunciada oportunamente.

En tanto, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló frente a las criticas de la oposición y su postura de no aprobar el proyecto de reconstrucción nacional que “es importante que la oposición entienda que este es el proyecto que va a recoger las promesas centrales de José Antonio Kast, este es el proyecto con el que va a dar cumplimiento a las promesas por las cuales fue elegido”.

Agregó que también “este es el proyecto que contiene las razones por las cuales la gente voto por Kast y, entonces, la posición va a tener que tomar una decisión: si bloquea algo que la gente quiere y por lo cual votó o si colaboran para que los proyectos salgan bien”.

Desde las 16:00 horas se encuentran reunidos los ministros García Ruminot y Quiroz con los jefes de bancada de la oposición en La Moneda para discutir el proyecto de reconstrucción y abordar el escenario internacional por los efectos que puede tener en Chile la guerra en Medio Oriente.