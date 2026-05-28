Ventas del comercio registran su segundo mes a la baja en la Región Metropolitana

En el cuarto mes del año se registró una caída del 1,8% anual, siguiendo a la de 3,1% en marzo

El comercio vive su segundo mes con números rojos. De acuerdo al índice elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana anotaron en abril una baja de 1,8% real anual,

Esta caída le sigue a la de 3,1% registrada en marzo y lleva a cerrar los cuatro primeros meses del año con un retroceso del 0,9%.

“Los resultados de abril continúan evidenciando un escenario de consumo debilitado y selectivo, donde el comercio minorista presencial mantiene un desempeño acotado y cierra los primeros cuatro meses del año con una caída en el margen”, explicó la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.

Mientras se registró una base de comparación exigente en algunas categorías, también se observa una moderación en las decisiones de gasto en los hogares.

Cabe recordar que en abril la inflación anotó una variación mensual de 1,3%, la más alta desde julio de 2022, acumulando un alza de 2,7% en lo que va del año y de 4% anual.

“En este contexto, los consumidores continúan priorizando compras esenciales y postergando decisiones asociadas a bienes durables o de mayor valor, fenómeno que se refleja con claridad en las fuertes caídas de categorías ligadas al consumo discrecional, como artefactos eléctricos y calzado. Por el contrario, segmentos más vinculados al consumo cotidiano muestran una mayor estabilidad relativa, aunque aún con resultados acotados”, precisó.

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Baja en electrónica y supermercado

Por categoría, calzado tuvo una baja de 12,5% anual, marcando una caída de 4,6% entre enero y abril de este año. Mientras que vestuario subió 4,4% en 12 meses y en los primeros cuatro meses de 2026 creció 6,9%.

Por el lado de artefactos eléctricos cayó 10,1% respecto a abril del año anterior y cerró en lo que va del año con un retroceso de 9,7%. Así, cayeron electrónica (-28,6%), electrodomésticos (-1,5%) y línea blanca (-3,7%).

Mientras que la línea hogar evidenció en abril un alza marginal de 0,7% real anual y una baja de 0,6% en lo que va de 2026, en tanto la línea tradicional de supermercados cayó 0,9% en abril y en los primeros cuatro meses del año se contrajo 0,8%, destacando caídas en abarrotes de 1,1% y perecible de 0,2%.

Hacia adelante, Silva explicó que la evolución del comercio seguirá estrechamente ligada a la capacidad de moderar las presiones inflacionarias y recuperar gradualmente la confianza de los hogares.

“Mientras persista un escenario de cautela económica y presión sobre el presupuesto familiar, es esperable que el sector continúe mostrando un desempeño débil y heterogéneo entre categorías”, señaló.