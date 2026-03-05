Robots, el despliegue del 6G, IA en todo y soberanía: los temas tecnológicos que marcaron el MWC 2026

El Mobile Barcelona, una de las mayores ferias tech del mundo, permite dar una mirada al futuro inmediato y conocer los dilemas que están en la mente de los CEO, autoridades y expertos.

Aunque la guerra de Medio Oriente mermó parte de la asistencia, el apetito por la tecnología sigue intacto y, literalmente, hordas de ejecutivos, legiones de vendedores, hosts tecnológicos y el contingente de asistentes repletaron el Mobile World Congress 2026 (MWC26) en Barcelona.

Y entre los millones de máquinas y dispositivos que se mostraron en la feria, destacaron robots, una nueva generación de teléfonos móviles, lo que se viene en 6G y la aplicación de inteligencia artificial (IA) en diversas industrias. Junto con eso, la computación cuántica, presente con IBM, la seguridad y la soberanía tecnológica marcaron el encuentro, uno de los más importantes del mundo.



1.- Robots para todo

Robots que desarrollan distintas actividades -desde bailar hasta preparar y servir comida- se exhibieron en la feria. Uno de los autómatas más famosos en redes sociales fue el de Honor, que presentó su primer robot humanoide moviéndose al ritmo de "Believer" de Imagine Dragons.

Más allá de esta puesta en escena, esta máquina con IA está pensada para tener un impacto en la vida real: desde asistencia comercial e inspecciones laborales, hasta apoyo emocional. David Moheno, director de la fabricante china Honor en Latinoamérica, dijo que el robot es el ejemplo perfecto de cómo el concepto "inteligencia humana aumentada" pasa del mundo digital al físico de una forma “súper natural”, ya que son autómatas que pueden interactuar con las personas.

En esa misma línea la multinacional china ZTE presentó un robot capaz de interactuar en una pelea de espadas, lo que implica leer movimientos del oponente y destreza para responder.

El vicepresidente senior de Telecomunicaciones de Oracle, Ángel Alija, explicó que la nueva generación de robots con IA permitirá la interacción con el mundo físico, con sensores, y eso transformará industrias enteras.

2.- Una red más veloz y robusta: 6G

Una red 100 veces más rápida que la actual promete el 6G. El organizador de la MWC26, la consultora Global System for Mobile Communications Association (GMSA), trabaja en los protocolos técnicos para su despliegue. El 6G permitirá el tránsito de una mayor cantidad de datos en alta velocidad y posibilitará el funcionamiento de la IA en robótica industrial y automatización de equipos.

El presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, adelantó que los dispositivos de esta tecnología estarán disponibles en 2028.

Posiblemente el primer país donde esta tecnología despegue es China. El presidente de Huawei para América Latina, Daniel Zhou, dijo que en ese país la penetración del 5G ya es de 95%, con 4,5 millones de antenas instaladas.

Alija, de Oracle, explicó que “el 6G impulsará el crecimiento de los servicios con IA, mejorará la calidad de los productos y abrirá la red a oportunidades de negocios”.

3.- Soberanía tecnológica

Un concepto que se instaló en los debates de la MWC26 fue el de soberanía tecnológica, entendida tanto como la protección de los datos y la creación y producción en los propios países.

El CEO de Telefónica España, Marc Murtra, fue uno de los que más profundizó en la idea y criticó la “ingenuidad” europea en la materia durante el coloquio “¿Qué significa la soberanía tecnológica estratégica para Europa?”.

El ejecutivo afirmó que “resulta una ingenuidad pensar que los europeos tendremos acceso a los productos de IA más avanzados que se necesitarán dentro de 10 años para, por ejemplo, la industria farmacéutica o manufacturera”. Y advirtió que el uso constante de tecnología de terceros conlleva el riesgo de que estas herramientas se utilicen para fines ajenos a los intereses y valores europeos.

En el mismo sentido, Alija, de la estadounidense Oracle, destacó que en Latinoamérica: “Entregamos redes soberanas en el país, con presencia local (...) y estamos muy enfocados en entregar soluciones de calidad, independientemente de lo que está pasando con China”.

4.- La IA omnipresente

En la feria se mostró que todas las empresas, de la más diversa índole, tendrán IA incorporada.

Los avances más vistosos se vieron en terrenos como la salud, con equipos médicos con inteligencia artificial integrada que facilitan el diagnóstico y que se vislumbran como una solución para lugares remotos.

Se vieron aplicaciones de IA en plantas eléctricas (de todo tipo de tecnología, solar, eólica o hidráulica), en minería, en el cine, en el hogar, en la seguridad de los datos, pero también comerciales como un supermercado automatizado y con IA.

Para las empresas, el gran debate es cómo monetizar la IA más rápidamente.

GSMA realizó una encuesta para saber en qué área esta tecnología puede ayudar a rentabilizar los negocios y más de un tercio opinó que el costumer care -conexión emocional con el cliente- es uno de los tópicos en que puede ayudar más, junto con las llamadas network ops, es decir, aquellas herramientas, procesos y prácticas que se usan para monitorizar, gestionar y mantener la disponibilidad y seguridad de la infraestructura de red.

De hecho, la francesa Orange presentó un dispositivo de inteligencia artificial que permite detectar e interpretar movimientos sobre los cables de fibra óptica que hay en la ciudad, con el cual se puede saber si “las ratas se están comiendo el cable o si hay una fuga de agua que lo está dañando”, explicó Paula Planella, de la firma gala en España.

Esta compañía de telecomunicaciones y tecnología, también presentó drones con IA para detectar incendios en las ciudades, pero que también se pueden usar para calcular el tránsito en las urbes o la cantidad de personas que entran en un centro comercial, indicó la experta de Orange.

5.- Mi teléfono me mira

Aunque literalmente millones de teléfonos móviles se presentaron en Barcelona, algunos resaltaron entre el público, que hacía grandes filas para probarlos.

Entre ellos, el Robot Phone de Honor, un peculiar móvil armado con un brazo de cámara estabilizado y plegable. La óptica va equipada con un sistema de IA que le permite detectar lo que ve y seguirlo. David Moheno, de Honor, dice que se definirán los plazos de comercialización durante la segunda mitad del año.

Otro es el Leitzphone de Xiaomi y Leica, que es un teléfono para fotógrafos profesionales, ya que dispone de un anillo giratorio para hacer zoom o ajustar la exposición de la luz como si fuera una cámara analógica.

Los teléfonos plegables y multiuso también fueron cotizados y en ese sentido Huawei mostró un portátil plegable que puede utilizarse como un PC tradicional, una tablet táctil o una pantalla de escritorio con teclado externo. Y no brilla, es mate.

Samsung exhibió la línea Galaxy S26, con una cámara de mayor calidad, una integración más intensa de la IA y una función de privacidad que oscurece la pantalla desde los ángulos laterales para evitar que una persona que esté a tu lado, por ejemplo, en el Metro, pueda leer tus mensajes o ver qué estás haciendo en tu teléfono.