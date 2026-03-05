Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Empresas Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial

Robots, el despliegue del 6G, IA en todo y soberanía: los temas tecnológicos que marcaron el MWC 2026

El Mobile Barcelona, una de las mayores ferias tech del mundo, permite dar una mirada al futuro inmediato y conocer los dilemas que están en la mente de los CEO, autoridades y expertos.

Por: Valeria Ibarra, desde Barcelona, España

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 10:40 hrs.

telecomunicaciones Inteligencia Artificial robots ESPANA Valeria Ibarra
<p>Robots, el despliegue del 6G, IA en todo y soberanía: los temas tecnológicos que marcaron el MWC 2026</p>

Noticias destacadas

2.- Una red más veloz y robusta: 6G
3.- Soberanía tecnológica
4.- La IA omnipresente

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
2
Empresas

Firma de comida rápida Tarragona compra activos del que fuera su archirrival Pollo Stop, incluida la marca
3
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
4
Mercados

Regresa la maleta de viajes: Banco Santander prepara ajustes a programa de beneficios “Rewards”
5
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
6
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
7
Empresas

Minvu revive proyecto de US$ 50 millones en dunas de Reñaca
8
Empresas

El repliegue del hidrógeno verde: gremios se desarman mientras Gobierno actualiza sus metas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete