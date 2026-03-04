Regresa la maleta de viajes: Banco Santander prepara ajustes a programa de beneficios “Rewards”

Para los clientes de la tarjeta WorldMember Limited, el equipaje en bodega de 23 kilos se extiende a todos los niveles de manera indefinida, incorporando de esta manera al nivel uno dentro del beneficio.

A inicio de enero de 2026, Banco Santander estrenó su nuevo programa de fidelización y beneficios denominado “Santander Rewards”, que introdujo una nueva lógica: mientras más productos, antigüedad en el banco y uso que haga el cliente, mayores serían las recompensas.

El modelo contempla tres niveles (1, 2 y 3) de clasificación y prometía mejores recompensas a medida que se escalara en ellos.

Sin embargo, al poco andar, los clientes del banco resintieron el nuevo esquema, ya que muchos de ellos no clasificaron a los niveles que entregan beneficios antiguos, como por ejemplo, tener derecho a la maleta gratis en vuelos con alianza de Santander Latam Pass.

De acuerdo con altas fuentes de la entidad, Santander estaría ad portas de anunciar el regreso de la maleta -equipaje de bodega de 23 kilos para vuelos operados por Latam, sin límite- para un mayor grupo de clientes, específicamente para quienes tengan una tarjeta WorldMember y WorldMember Limited.

Los cambios en WorldMember

A comienzos de enero, Santander estableció que, aquellos clientes del banco que se encontraban en el nivel 1 de las tarjetas WorldMember, WorldMember Limited y The Platinum Card tendrían acceso a la maleta gratis hasta el 31 de marzo de 2026.

Sin embargo, fuentes ligadas a la entidad afirmaron que el beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre o indefinidamente dependiendo la tarjeta. La situación será comunicada este jueves.

En el caso de los clientes que tengan una tarjeta de crédito WorldMember -sin importar su nivel- podrán acceder a la maleta gratis durante este 2026.

Es decir, tanto nivel 1, 2 y 3 podrán optar por un equipaje de bodega de manera gratuita en viajes con Latam hasta el 31 de diciembre de 2026.

Independiente del nivel, los clientes WorldMember tendrán acceso a la maleta gratis hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de esta fecha, solo el nivel 2 y 3 tendrán acceso de manera indefinida.

Luego de esa fecha, solo el nivel 2 y 3 tendrán acceso a este beneficio de manera indefinida.

Esto se diferencia de las exigencias que estableció el banco en enero de este año, donde solo los usuarios que se encontraban en el nivel 2 y 3 tenían acceso a la maleta gratis.

Para los clientes de la tarjeta WorldMember Limited que perdieron este beneficio al quedar en el nivel 1, esto ya no será un inconveniente.

Con las modificaciones que está realizando Santander a su programa de beneficios, los usuarios con esta tarjeta podrán acceder de manera indefinida y sin costo al equipaje de bodega sin importar su nivel.

Una situación similar sucede con los clientes que se encuentran en el nivel 1 de la tarjeta The Platinum Card.

Ahora, este grupo de personas tendrá acceso al equipaje gratis y sin fecha límite, independiente del nivel en que se encuentren.

Entre las razones que explican esta modificación, fuentes de la industria afirman que se debe a que la maleta gratis refleja un valor muy importante entre los clientes del banco.

A los usuarios que tengan bajo su dominio cualquiera de estas tarjetas, les llegará un correo electrónico comunicando los cambios y beneficios a los que pueden acceder.

Lo que se mantiene

Uno de los aspectos que se introdujo en enero de este año y que continúa manteniéndose de esa manera son las tasas de acumulación de millas Latam Pass y el acceso a salones VIP.

Por ejemplo, si antes de que existiera “Rewards” se otorgaba una milla por US$ 1 a todos los clientes de la tarjeta Gold, ahora dependerá del nivel: el primero recibirá 0,5 millas con esa tarjeta; el nivel dos 0,6; y el tercero -y más alto- 0,75 millas.

Otro de los beneficios que se mantiene es el acceso al salón VIP “WorldMember Lounge” para todos los que tengan una tarjeta WorldMember, WorldMemeber Limited y The Platinum Card, sin importar el nivel.

Adicionalmente, en cuanto a la acumuluación de millas Latam Pass, el programa no solo permitirá esto, sino que además, agrega un beneficio nuevo: sumar puntos calificables para la medida de clasificación de Latam Pass.

Nuevos beneficiados

Con la implementación de Santander Rewards, el universo de tarjetas que pueden acumular millas se amplió respecto al esquema anterior, ya que desde enero de este año las tarjetas de crédito “Santander Life” también comenzaron a reunir millas.

Así, más de 500 mil clientes se incorporaron al sistema de acumulación dentro de Santander Rewards.

Para los usuarios de la tarjeta Life que se encuentran en el nivel uno, por cada dólar gastado acumulan 0,3 milla, en el puesto dos aumenta a 0,36, y en el último, por cada dólar se estará acumulando 0,45 milla.

Cuando se trata de la maleta gratis, este beneficio también se extendió a los usuarios de la tarjeta “Platinum”, específicamente para quienes están en el nivel 3.

De esta manera, desde enero de 2026, este grupo contará con equipaje gratis para sus viajes con Latam de manera indefinida.

Así, el esquema apunta a duplicar los beneficiarios del programa hasta llegar a 1,2 millones usuarios.

Además, y según fuentes cercanas al banco, el diseño de Santander Rewards contempla que progresivamente se incorporen nuevos beneficios como restaurantes, comercios y cuotas sin intereses.