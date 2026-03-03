Juntas de accionistas 2026: ejecutiva uruguaya de Citibank arribará al directorio de Banco de Chile

Los accionistas de la institución ligada al grupo Luksic y Citi deberán aprobar la elección de nueve directores, una reducción de dos miembros respecto a la mesa de 2025.

Aunque quedan más de 20 días para la celebración de la junta ordinaria de Banco de Chile, programada para el 26 de marzo, ya comienzan a visualizarse algunos cambios que tendrá su directorio.

En la tarde de este martes, el sitio de investor relations de la entidad dispuso la nómina de siete candidatos que propondrá LQ Inversiones Financieras, sociedad por la cual el grupo Luksic -a través de Quiñenco- y Citibank controlan Banco de Chile.

Cabe recordar que, el 10 de noviembre de 2015, una junta de accionistas extraordinaria de Banco de Chile aprobó, por amplia mayoría, una serie de modificaciones a sus estatutos sociales, entre ellas, la reducción en el número de directores titulares de la sociedad, pasando desde 11 a nueve integrantes titulares.

En esa ocasión, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, explicó que la nueva composición aprobada resultaba consistente con el nivel de madurez del gobierno corporativo de Banco de Chile, así como con su robusto marco normativo de gestión y control.

“Por lo demás, actualmente éramos la única entidad bancaria del país que contaba con 11 directores titulares”, precisó Ebensperger.

Los nominados

En cuanto a los nombres propuestos, una de las novedades es la aparición de Vivianne Caumont, ejecutiva uruguaya de vasta experiencia laboral en Citibank.

En 2014, fue nombrada directora ejecutiva de Citi Uruguay, cargo que desempeñó por cuatro años. Anteriormente, en 2023, asumió el cargo de directora financiera de Citi Latinoamérica.

Es licenciada en Administración y Contadora Pública por la Universidad de la República de Uruguay y cuenta con un máster en Finanzas Corporativas de la Universidad del CEMA en Buenos Aires.

Los demás directores nominados por LQ Inversiones Financieras vuelven a presentarse al directorio del banco tras ser escogidos en marzo de 2023.

Entre ellos está el presidente de la institución, Pablo Granifo, cargo que ejerce desde 2007. Le sigue Hernán Büchi quien ocupa un puesto en la mesa desde 2019, siendo reelegido en 2023.

A la lista se sumó Julio Figueroa, quien fue aprobado en 2018 y reelegido nuevamente hace tres años, ocasión en la que fue designado como vicepresidente, al igual que Jean-Paul Luksic, miembro del directorio desde 2013.

Óscar Hasbún y Patricio Jottar también vuelven a ser presentados como candidatos a la mesa.

Como directora suplente se nominó Sandra Guazzotti. No obstante, aún estaría faltando la presentación de un director suplente.

Para las dos plazas faltantes, aún hay margen para presentar a los candidatos. En 2023, fueron los fondos de pensiones y Ever Chile Spa los accionistas que presentaron a Ana Holuigue y Andrés Ergas respectivamente.

Los faltantes

Entre los directores actuales del Banco de Chile que no aparecen en el listado propuesto está Sinéad O’Connor, miembro de la mesa desde 2023 y ejecutiva ligada a Citbank México. Tampoco aparecieron Paul Furst, quien asumió en 2019, y Raúl Anaya, también de Citi, nombrado en 2020.

Asimismo, sigue como director independiente, Jaime Estévez. Además de Holuigue y Ergas.