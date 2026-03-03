Quiebre total: bilateral entre Boric y Kast se terminó abruptamente con acusaciones cruzadas de mentir por cable chino

Boric sostuvo que “desgraciadamente el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, no lo voy a hacer”.

Lo que debía ser una reunión para seguir coordinando el traspaso de mando entre la administración de Gabriel Boric con la de José Antonio Kast terminó abruptamente.

Y luego de apenas 20 minutos, fue el propio actual mandatario quien bajó hasta el patio de Los Naranjos en el Palacio de La Moneda para comunicar que, debido a una exigencia de Kast, se suspendieron las reuniones posteriores que estaban consideradas entre diversos ministros.

El ambiente previamente ya se había tensionado con una entrevista del mandatario en Mega, donde señaló que había comunicado a Kast que la situación del cable chino estaba pendiente antes de que estallara la polémica el viernes 20 de febrero. Sin embargo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió anoche a desmentir tal afirmación señalando que no se ajustaba a la verdad y no fueron advertidos del tema.

Boric, acompañado de algunos de sus ministros, sostuvo que “acabamos de tener una reunión con el Presidente electo José Antonio Kast. El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda”.

La autoridad señaló que el 18 de febrero llamó a Kast para conversar de diversos temas y entre ellos el del cable de telecomunicaciones submarino chino, “puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos, que ya todos conocen y que me parecía prudente y se lo señalé explícitamente que una decisión de estas características, dado lo geopolíticamente sensible que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante”.

Agregó que “posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de la sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro Gobierno -entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz- ese mismo día estando en Rapa Nui estando en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”.

Visiblemente molesto, el jefe de Estado indicó que “por parte de nuestro Gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular la relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras tienen continuidad”.

Afirmó que “desgraciadamente el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

Agregó que “acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como Gobierno seguimos plenamente disponible por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca a tener todas la reuniones que sean necesarias, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas para poder realizar un buen traspaso que está a la altura de lo que Chile se merece”.

Sin embargo, indicó que “hemos visto una actitud distinta espero que esta se modifique en la semana que queda. Lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentira, de falta de información, yo les digo todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable y seguiremos trabajando en esa línea”.

Se espera que Kast entregue su versión de lo sucedido en un punto de prensa programado para las 11:00 horas en la llamada "Moneda Chica", donde se ubica su centro de operaciones en Las Condes.