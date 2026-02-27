Lista la agenda oficial de Kast para el 11 de marzo: Ceremonia de juramento a mediodía y discurso desde La Moneda a las 21 horas

El día del cambio de mando la actividad se inicia a las 10:30 horas con la foto oficial con el próximo gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se dieron a conocer las actividades y horarios de las principales actividades que tendrá el futuro mandatario, José Antonio Kast, para los días 10, 11 y 12 de marzo cuando tomará posesión del cargo e iniciará su mandato de cuatro años.

Los actos oficiales comienzan el martes 10 de marzo con reuniones bilaterales del Presidente electo, José Antonio Kast, con las autoridades que vengan al Traspaso de Mando y hayan solicitado reunión.

Los encuentros serán en el Palacio Cousiño en el centro de Santiago. En cuanto al horario y las reuniones que sostendrá Kast serán comunicadas oportunamente.

Cabe señalar que ya han confirmado su asistencia al cambio de mando el Rey Felipe VI de España y el mandatario argentino, Javier milei, entre otros.

El 11 de marzo la actividad se inicia a las 10:30 horas con la foto oficial con el próximo gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. A las 12:00 horas comienza la ceremonia de transmisión del mando presidencial en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso donde también tomarán juramento los integrantes del nuevo gabinete ministerial.

A las 14:00 horas el Presidente de la República, José Antonio Kast, y la Primera Dama, María Pía Adriasola, ofrecen un almuerzo en honor a las autoridades presentes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

Posteriormente se traslada a Santiago y ya en La Moneda a las 21:00 horas se pronunciará el tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del palacio presidencial hacia la plaza de la Constitución.

Para el 12 marzo se tiene previsto a las 10:15 horas las fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete de ministros y con los subsecretarios en La Moneda.

Luego a las 11:00 horas Kast participa de la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el nuevo Gobierno” que se realizará en la Catedral Metropolitana.