Gobierno saliente traspasa plan "Más Movilidad" del Gran Concepción con 93% de financiamiento asegurado para cartera de US$ 2.800 millones
El subsecretario de Transportes oficializó la entrega al Gobierno Regional del Biobío, con una cartera de 29 proyectos de infraestructura logística y urbana que apuntan a descongestionar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Concepción.
Para asegurar la continuidad de las inversiones de infraestructura en el Biobío, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, concretó la entrega formal del balance del plan "Más Movilidad" al gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman. La instancia interministerial, creada en mayo de 2023 para destrabar la crisis de conectividad del Gran Concepción, cierra su primera etapa bajo la actual administración dejando una cartera de 29 proyectos valorada en más de US$ 2.800 millones.
El traspaso fue definido por las cifras de ejecución y la certeza jurídica para las empresas contratistas. Según detalló Daza, el 93% de la cartera ya cuenta con financiamiento estatal comprometido, mientras que un 68% de las iniciativas se encuentran en fase de licitación o en plena ejecución de obras.
"Esta es una iniciativa muy innovadora en nuestro país que permitió coordinar al nivel nacional con el regional (...). Lo que para el trabajo del Estado es muy significativo, porque usted sabe lo que cuesta en nuestro país poder concretar los proyectos y que estos se inicien", destacó el subsecretario Daza, subrayando que las inversiones proyectadas inyectarán más de US$ 350 millones a la economía local de aquí a 2030, dinamizando el empleo y la logística regional.
Los proyectos pendientes
La marca "Más Movilidad" es vista por las autoridades como un activo intangible reconocido en la zona. Durante las reuniones de traspaso con el futuro subsecretario de la cartera, se entregó un consolidado técnico -desarrollado por la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra) para garantizar que las obras no vuelvan a estancarse en la burocracia sectorial de cada ministerio.
Y si bien, el avance que registra el plan es de 93%, aún quedan obras emblemáticas y de alto impacto económico y logístico que deberán ser ejecutadas durante la administración de José Antonio Kast. Tres de ellas, ampliamente esperadas por la ciudadanía y el mundo productivo regional, y que hoy están en la Contraloría General de la República para su adjudicación.
La Ruta Pie de Monte es tal vez la obra de infraestructura vial de mayor impacto, pues su operación permitiría direccionar a esta vía el transporte de carga que hoy circula por la Ruta 160. Su conexión con el Puente Industrial y los principales terminales portuarios de la región, fortalecerían la logística de la zona centro – sur del país. Se trata de una inversión de US$ 355 millones, para una carretera de 20 kilómetros, adjudicada a la empresa Sacyr.
Los corredores de transporte público en las Rutas 150 (Concepción – Penco) y 160 (Concepción - Coronel) son obras que ya fueron adjudicadas al consorcio español Electro Cointer por US$ 171 millones y US$ 180 millones, respectivamente y que requieren la gestión de contratos.
La ampliación del Biotrén a Lota y Penco, permitirá en tanto, responder a una creciente demanda de pasajeros del transporte público ferroviario que en el Biobío es considerado uno de los más fiables y seguros. Las extensiones forman parte además de los proyectos del Plan Maestro Ferroviario.
"Son proyectos que para nosotros son muy relevantes, por eso es tan importante que estos tres proyectos (...) tengan continuidad en el próximo gobierno, porque los contratos se van a tener que desarrollar con las empresas adjudicadas", advirtió Daza.
Puente Industrial
Desde el GORE Biobío, la recepción del plan fue valorada transversalmente como una política de Estado que no termina, sino que cambia de posta. Jaime Aravena, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gore, confirmó el compromiso del gobernador Giacaman para fortalecer la mesa.
El punto de mayor roce económico y logístico es el uso del recientemente habilitado Puente Industrial. Aravena criticó la nula respuesta del MOP a la propuesta formal del GORE que buscaba aplicar cobros tarifarios graduales, conforme a la entrega total de las obras y restricciones de carga en el Puente Llacolén para forzar el desvío de camiones hacia la nueva infraestructura concesionada.
"El objetivo primordial del puente es el transporte de carga, y por lo tanto hay que hacer que use el puente. Para eso hay que incentivarlo (...) lamentablemente nosotros hicimos en dos oportunidades la solicitud y al menos se esperaba una respuesta. Esperamos que con las nuevas autoridades al menos haya una respuesta", sentenció Aravena.
