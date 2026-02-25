Utilidades de Arauco se desploman más de un 90% en 2025 y caen ventas en negocios de maderas y celulosa
Celulosa Arauco cerró el año con ingresos totales por US$ 6.084 millones, una caída de un 7% si se le compara con el ejercicio 2024.
De esas ventas, US$ 3.060 millones provienen del sector Celulosa, segmento que registró una baja de un 10,8% interanual; otros US$ 3.023 millones provienen del sector Maderas, cuyos ingresos disminuyeron un 3%; mientras que los US$ 751 mil restantes tienen su origen en otros negocios, que aportaron un 16,5% menos que en el periodo anterior.
Con todo, la forestal del Grupo Angelini finalizó 2025 con ganancias por US$ 41,3 millones, lo que representa una caída de un 91,3% año contra año. El Ebitda de la maderera también descendió un 32,9%, a un total de US$ 1.116 millones.
En su análisis razonado, Arauco analizó los distintos mercados en los que opera para explicar sus resultados. En relación a la caída de 10,8% en los ingresos del sector Celulosa, la firma señaló que los inventarios mundiales presentaron una disminución en el último trimestre de 2025 y que los mercados se mantuvieron estables. "Fue posible implementar alzas de precios, principalmente en fibra corta", destacó.
“En China, la demanda continua estable. Durante el último trimestre de 2025, se observó un aumento en la demanda de celulosa no blanqueada, debido a las restricciones a la celulosa reciclada impuestas por China, lo que permitió aumentar los precios de este grado de celulosa”, dijo Arauco.
Y, respecto a Europa, planteó que “el cuarto trimestre de 2025 fue complejo, debido a la economía europea. Sin embargo, fue posible concretar aumentos de precios en fibra corta a lo largo del trimestre. La industria de los papeles de impresión y escritura continúa débil, algunos productores detuvieron líneas hacia finales del trimestre. La industria del Tissue se observa estable, a pesar de que la demanda ha disminuido por la mayor importación de jumbo Rolls provenientes de Brasil y Asia”.
Por parte del segmento de Madera Aserrada, la forestal recordó que en 2025 la producción disminuyó por el cierre de un aserradero (en Curanilahue) el año 2024, que representaba un 15% de la producción.
“Adicionalmente los mercados en general han presentado una demanda débil, por un menor crecimiento económico, disminución general de la actividad de la construcción, inestabilidad por temas geopolíticos y por la incertidumbre que genera los cambios de política arancelaria de Estados Unidos”, dijo la firma.
En Remanufactura, en tanto, la firma ha observado un mercado con demanda débil, por la baja actividad en construcción y remodelación, además de la incertidumbre derivada de los aranceles.
