Arauco abre la puerta a vender activos y planifica fórmulas para contener deuda por megaproyecto Sucuriú

"Tenemos un plan B y un plan C en caso de que las cosas empeoren”, dijo el CFO de la forestal respecto al apalancamiento de la firma por la iniciativa que se construye en Brasil.

El megaproyecto Sucuriú, que la chilena Arauco levanta en el Brasil profundo, en el estado Mato Grosso do Sul, avanza a paso firme. Sin embargo, en medio de pérdidas por US$ 10 millones en el primer semestre, la caída en el precio de la celulosa y el impacto de los aranceles de EEUU, la compañía evalúa distintas alternativas para el financiamiento de su construcción, que ha comenzado a presionar las cifras financieras de la firma.

Según expuso el brazo forestal del grupo Angelini en una conferencia con inversionistas -posterior a la entrega de resultados-, con un 13,2% de avance, de los US$ 4.600 millones del Capex (inversiones en activos a largo plazo) total para la fábrica, la empresa ya ha desembolsado US$ 650 millones, donde US$ 323 millones se invirtieron en el segundo trimestre. "Estamos adelantados respecto al plan de construcción, lo que nos da un colchón en caso de contingencias”, dijo el CFO de la forestal, Gianfranco Truffello.

Así, en el segundo cuarto del año, la deuda neta de la firma subió de US$ 5.860 millones a US$ 6.290 millones, mientras que el apalancamiento pasó de 3,06 a 3,33 veces. “Este camino y esta tendencia de aumento en el apalancamiento es lo esperado a medida que seguimos adelante con el proyecto y gastamos flujo de caja libre en la inversión”, explicó Truffello.

Planes alternativos

Consultado por los inversionistas respecto a qué alternativas contempla Arauco en caso de que el apalancamiento aumente significativamente, el CFO indicó que “tenemos un plan B y un plan C en caso de que las cosas empeoren”.

"Podemos vender algunos bosques, tenemos más de US$ 3.000 millones en activos biológicos y podríamos vender una porción de árboles en pie”. Eso sí, señaló que sería con “un contrato para recomprar esas fibras al momento de la cosecha, porque necesitamos la fibra, así que no estamos pensando en deshacernos de tierras”.

Por otro lado, recordó el compromiso de la matriz, Empresas Copec, de aportar US$ 1.200 millones en capital, de los cuales ya recibieron US$ 300 millones y el resto “llegará en los próximos dos años”.

Explicó que “esto es normal, durante el proyecto el apalancamiento sube, pero una vez que la planta comience a producir, generará mucho Ebitda y flujo de caja proveniente de esta enorme producción de 3,5 millones de toneladas, lo que reducirá rápidamente la deuda de la compañía”. Remarcó que “tenemos otras fuentes de capital que podemos usar si las cosas empeoran y estamos planificando. Tenemos tiempo y recursos para lidiar con el apalancamiento”.

El Capex para la construcción de la fábrica se concentra en 2025 y 2026: este año se gastarán entre US$ 1.300 y 1.400 millones; en 2026 cerca de US$ 1.800 millones; y el saldo restante se completará entre 2027 y 2028. La empresa espera que la planta inicie su ramp-up en el cuarto trimestre de 2027.

Buscando un socio

La intención de Arauco es compartir la inversión requerida para la parte logística del proyecto, que implica la construcción de 50 kilómetros de línea férrea, los trenes que transportarán 10.000 toneladas por día hasta el puerto de Santos y un terminal portuario.

“Estamos en el proceso de seleccionar un socio que invierta gran parte de eso, porque no estamos pensando en invertir el monto completo en la parte logística”, dijo Truffello. En el conference de Empresas Copec, el ejecutivo agregó que con el socio se crearía un joint venture (empresa conjunta) y que esperan tener noticias al respecto a finales del año.