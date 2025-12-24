Click acá para ir directamente al contenido
La Moneda golpea la mesa por informe de la Contraloría que advierte falta de control presupuestario en organismos públicos

En tanto, el presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, calificó como "hallazgos graves" las revelaciones del informe del órgano de control.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 11:05 hrs.

La Moneda golpea la mesa por informe de la Contraloría que advierte falta de control presupuestario en organismos públicos

Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

