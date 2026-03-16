“Vamos a recuperar la seguridad de nuestra nación”: Kast da inicio a construcción de zanja en frontera con Perú
En lo que es su segundo viaje como jefe de Estado, el Presidente visitó la región de Arica y Parinacota para activar el plan que busca controlar la inmigración por pasos no habilitados.
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Luego de su periplo del sábado por la región del Biobío, en el marco del plan de reconstrucción post incendios, el Presidente de la República, José Antonio Kast, llegó a la ciudad de Arica, para dar el puntapié inicial a otro de los ejes que marcó su campaña: el plan “Escudo Fronterizo”.
El Presidente llegó cerca de las 11 horas a la región de Arica y Parinacota, acompañado de los ministros Claudio Alvarado (Interior); Fernando Barros (Defensa); Trinidad Steinert (Seguridad Pública); y Martín Arrau (Obras Públicas).
El plan contempla la construcción de una zanja y muros en la frontera con Perú, que está siendo excavada por maquinaria del Ejército de Chile y tiene por fin el dificultar el acceso por pasos no habilitados para migrantes irregulares, consigna que marcó parte de la campaña de Kast a la presidencia.
Desde la base militar de “Solo de Zaldívar” ubicada en la playa Las Machas, Kast agradeció al Ejército de Chile en nombre de todos los chilenos por su colaboración permanente, en una “función que no es la que es la habitual para las fuerzas armadas”.
Quien también tuvo palabras de agradecimiento para el Ejército fue el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien valoró “el trabajo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a hacer”, en línea con lo dicho por Kast.
Posterior al segundo comité político, Kast además hizo un llamado a todos los sectores políticos a colaborar para frenar la inmigración irregular. Además, afirmó que lo hecho en el país debiera replicarse en Bolivia, Perú y Argentina.
El jefe de Estado fue enfático en su trato con el crimen organizado y la migración, a quienes advirtió que Chile "los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado y toda la fuerza de la ley para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y vamos a recuperar la seguridad en nuestra nación".
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