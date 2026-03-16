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Operación Renta 2026: así se preparan los family offices chilenos para hacer declaraciones eficientes

La clave, según varios abogados, es que este proceso dejó de ser visto como un trámite de un mes y pasó a prepararse como un trabajo continuo a lo largo de todo el año.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

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<p>Operación Renta 2026: así se preparan los family offices chilenos para hacer declaraciones eficientes</p>

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