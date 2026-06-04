Quiroz sorprende con el anuncio de un proyecto sobre levantamiento del secreto bancario

Sin embargo, el ministro de Hacienda precisó que tendrá que conversar la propuesta con otros ministerios, pero que esta respetará el principio de que esta fiscalización dependa de la Corte y el Poder Judicial.

Tras participar en la sesión de la mañana de la Comisión de Hacienda del Senado, hasta donde llegó para responder preguntas que el miércoles quedaron pendientes, en el marco del proyecto de reactivación económica, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sorprendió con un anuncio relativo al secreto bancario.

"Les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, señaló Quiroz, aludiendo al levantamiento del secreto bancario y añadiendo que ello se debe a que “además de las ineficiencias, los operadores políticos, los excesos de gasto, también estamos combatiendo el daño que le hace a la economía, la economía ilícita, la competencia desleal que genera”.

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Poder Judicial y no vía administrativa

Por lo que, anunció, “he iniciado un trabajo, que lo partimos hace poco, y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente, de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios”, respecto del alzamiento del secreto bancario, pero “siempre respetando el principio de que levantar el secreto bancario dependa de la Corte y del Poder Judicial, con una orden judicial”, precisó.

y no de una decisión administrativa”, complementó.

El tema resurgió debido al caso que afectó a Banco Santander y luego que el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica se comenzara a votar esta semana en su tercer trámite en el Senado.