La batalla que viene: 16 mil grandes empresas se beneficiarían con la integración del sistema tributario

Datos del SII indican que más de 114 mil contribuyentes se ubican en el régimen semi integrado. En 2024, declararon impuestos por más de US$ 13 mil millones.

Varios serán los flancos abiertos de discusión en el proyecto de “reconstrucción nacional” anunciado el fin de semana por el Presidente José Antonio Kast al abordar temas sensibles para la oposición, como la restricción de la gratuidad en la educación superior, el reforzamiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la rebaja de impuesto corporativo -de 27% a 23%-, el fin a las contribuciones a la primera vivienda, y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles líquidas.

Dentro del paquete tributario, hay un tema que probablemente encabezará la futura discusión en el Congreso: la reintegración del sistema tributario.

Este paso implica que el socio de una empresa podrá, al pagar su Global Complementario, descontar un 100% del impuesto que paga su sociedad, en lugar del 65% que existe hoy.

La reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet estableció el término del sistema 100% integrado, por lo que la nueva administración encabezada por Kast buscaría volver a dicho esquema. La tasa de impuesto corporativo para los contribuyentes en dicho sistema es de 27%, la que se rebajaría a 23% en caso de prosperar el proyecto que se enviará al Congreso en los próximos días.

¿Cuántas empresas están en el nuevo sistema? Datos solicitados al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, entregan respuestas.

En el año comercial 2023, había 114.168 contribuyentes en el régimen semi integrado, de los cuales 16.127 son consideradas grandes empresas (un 14%), mientras que las restantes 98.041 (86%) corresponden a pequeñas y medianas empresas.

Esto último, sobre la base de la categorización que hace el mismo SII de los contribuyentes, separándolos por tramos de ventas anuales. Así, se consideran como grandes contribuyentes a las firmas que registran más de UF 100 mil promedio de ventas en un año comercial. De esta manera, en caso de prosperar la reintegración, habría a lo menos 16 mil grandes compañías beneficiadas.

“Las 16 mil grandes empresas en regimen parcialmente integrado enfrentan una tasa combinada del 44,45%, lo que genera una falta de equidad horizontal y tratamiento desigual frente a inversionistas extranjeros que, gracias a la red de tratados vigentes, solo tributan un máximo del 35% entre rentas de Primera Categoría e impuestos finales”, agregó Pizarro.

Alta recaudación

Las compañías que tributan en el sistema semi integrado son pocas, pero representan montos importantes de recaudación.

Datos del SII del formulario 22 del año 2024 revelan los millonarios montos que declararon en Primera Categoría las firmas del régimen semi integrado: US$ 13.455 millones ($ 12.177.038 millones).

Esto implicó un aumento de 16% respecto del ejercicio comercial del 23%, dejando así atrás dos años consecutivos de contracciones.

En este sistema, tributan tipos societarios como las sociedades anónimas abiertas y cerradas; sociedades por acciones; sociedades en comandita por acciones; y sociedades de personas.