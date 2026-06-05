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Cordero cuestiona la postergación del debate sobre el secreto bancario luego de anuncio de Quiroz

El exministro afirmó que no existe razón para postergar la discusión y defendió los resguardos contemplados para el acceso a información bancaria.

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 11:59 hrs.

secreto bancario Jorge Quiroz Ministros Exministro
<p>Cordero cuestiona la postergación del debate sobre el secreto bancario luego de anuncio de Quiroz</p>

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