Cordero cuestiona la postergación del debate sobre el secreto bancario luego de anuncio de Quiroz

El exministro afirmó que no existe razón para postergar la discusión y defendió los resguardos contemplados para el acceso a información bancaria.

“La idea de postergar esa discusión creo que es innecesaria”.

Con esas palabras, el exministro de Justicia y de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó la propuesta del Ejecutivo para destrabar la tramitación del Sistema de Inteligencia Económica, iniciativa que incluye el levantamiento del secreto bancario.

Y es que este miércoles, la votación del proyecto en la Cámara Alta terminó con un empate a 23 votos, luego de que el voto en contra del senador Matías Walker (Demócratas) inclinara la balanza y obligara a prorrogar la discusión hasta el próximo martes. Mientras los detractores de la medida sostienen que podría afectar la privacidad financiera de los ciudadanos y ampliar excesivamente las facultades del Estado.

Tras la votación empatada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, propuso impulsar una iniciativa específica sobre la materia. A su salida de la comisión de Hacienda del Senado el día de ayer –por el proyecto de reactivación–, explicó que esta buscaría abordar el levantamiento del secreto bancario por una vía separada, aunque enfatizó que “será siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del poder judicial el levantar el secreto bancario”.

En conversación con Tele13 Radio, Cordero se refirió a la propuesta de Quiroz, afirmando que “a veces los gobiernos tratan de hacer anuncios que pueden terminar siendo contingentes, pero que requieren de soluciones mucho más inmediatas que seguir postergando esa discusión”.

En ese sentido, Cordero enfatizó que dicha información “solo es para el uso de la Unidad de Análisis Financiero, y no puede ser utilizada por el Ministerio Público para sus investigaciones”. Por ello, concluyó que “los resguardos están adecuadamente establecidos”.

Además, hizo hincapié en que “Chile tiene un sistema bancario que tiene mucha solidez, pero también tiene ese riesgo para lavado de activos”, por lo que en su opinión, el proyecto en discusión “es conveniente mirarlo en esa perspectiva, no con este sesgo de cuál será el funcionario público que podrá acceder a mi cuenta corriente”, cerró.