Magliona Abogados ficha a Jessica Matus para reforzar práctica de Privacidad y Seguridad de Datos

Para hacer frente a la nueva Ley de Protección de Datos Personales y los desafíos de la Inteligencia Artificial, Magliona Abogados anunció la incorporación de Jessica Matus Arenas como directora del área de Privacidad y Seguridad.

LA firma señaló que este movimiento busca robustecer la oferta de valor de la firma en un momento crítico para el mercado. "Las empresas chilenas deberán transitar desde el cumplimiento formal hacia la implementación de modelos de prevención y gestión de riesgos efectivos bajo estándares GDPR, una tarea que requiere experiencia probada tanto en la norma como en la operación", señaló en un comunicado.