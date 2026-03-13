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Factor económico

Alfredo Moreno y la posición de Chile en la disputa EEUU-China: “No estamos obligados a elegir, lo que nos ha sucedido es falta de realismo”

El excanciller insta a corregir el rumbo en las relaciones internacionales con una estrategia eficaz para anticipar eventuales conflictos con ambas potencias. Un marco en el cual ve conveniente aplicar un mecanismo de evaluación de inversiones –o screening- en sectores sensibles.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 14:00 hrs.

Jorge Isla China Estados Unidos Chile
<p>Foto: Tamara Silva</p>

Foto: Tamara Silva

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