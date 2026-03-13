Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"

La presidenta de Copsa, Gloria Hutt recalcó que ven con buenos ojos la llegada del republicano y su equipo al MOP, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.

En un auditorio de la Contraloría General de la República, el Panel Técnico de Concesiones celebró su cuenta pública anual, instancia en la que dio a conocer algunas de las principales cifras e hitos de 2025.

Pero más allá del balance del organismo, Teatinos 78 fue también el escenario del primer encuentro del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, con la industria de concesiones. Hasta el auditorio llegaron representantes de diversas empresas, entre ellas Grupo Costanera y la concesionaria a cargo del Hospital del Salvador, además de abogados del sector. También asistieron el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz; la presidenta de Copsa, Gloria Hutt; y algunas exautoridades, como Juan Manuel Sánchez, quien lideró la Dirección General de Concesiones.

Durante el encuentro, el titular de la cartera volvió a recalcar la importancia de la industria e incluso señaló que busca convertirse en un “embajador de las concesiones”, según fuentes que asistieron a la cita. Tal como ha mencionado en otras ocasiones, Arrau detalló que durante su gestión buscará fortalecer el modelo como una vía no solo para cerrar las brechas de infraestructura del país, sino también para dinamizar la economía.

En esa línea, subrayó la urgencia de destrabar proyectos, impulsar nuevas inversiones y, especialmente, poner en marcha aquellas iniciativas que ya están adjudicadas, pero que aún no han iniciado obras.

Las palabras del secretario de Estado fueron bien recibidas por la industria, según señaló la presidenta de Copsa, Gloria Hutt. Desde el sector, agregó, ven con buenos ojos la llegada de Martín Arrau y su equipo al ministerio, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.

“Él tuvo una experiencia de gestión en el sector público, él entiende la necesidad de resolver estos problemas y también entiende la dinámica interna de la administración pública, que es a veces más compleja que la administración privada. Y me parece que esa combinación es muy virtuosa para este proceso”, declaró la dirigenta gremial.

Además, Hutt señaló que hasta el momento han tenido muy buena sintonía en las conversaciones, con un diálogo “muy bueno” a nivel técnico y de colaboración, dado que ambas partes coinciden en que mejorar la infraestructura es clave para la competitividad del país.

“No podemos esperar que sea el Estado el que resuelva todo esto. Es un esfuerzo conjunto, y por eso se llama asociación público-privada. El componente privado es una fuente de innovación importante, así que esperamos que esa combinación del entusiasmo y los planes que tiene el nuevo gobierno, y también la experiencia de muchos años de la industria, generen el resultado que todos esperamos”, concluyó Gloria Hutt.