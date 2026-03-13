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Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"

La presidenta de Copsa, Gloria Hutt recalcó que ven con buenos ojos la llegada del republicano y su equipo al MOP, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 13:55 hrs.

Concesiones MOP Ministros Ministerios Laura Guzmán
<p>Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"</p>

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