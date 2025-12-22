Arcomedlab aterriza en Colombia y México con sus prótesis de hueso sintético

La startup chilena instaló laboratorios con impresoras 3D en estos mercados para fabricar en el país los implantes y evitar retrasos regulatorios y aduaneros.

Arcomedlab dio un paso clave en su estrategia de expansión internacional al abrir operaciones en Colombia y México, mercados donde comenzó a fabricar y comercializar localmente sus prótesis personalizadas de hueso sintético, utilizadas en cirugías de alta complejidad.

La instalación en estos países marca un cambio relevante en su modelo de crecimiento, al dejar atrás la lógica tradicional de exportación para manufacturar sus implantes directamente en cada país, con impresoras en 3D de desarrollo propio operadas remotamente desde Chile.

La startup chilena de tecnología médica fue fundada en 2018 por el técnico protesista maxilofacial Ilan Rosenberg, y el dentista Marcos Skarmeta, y se dedica a la investigación y desarrollo (I+D) con el diseño y fabricación de implantes craneofaciales en 3D -prótesis- que reemplazan huesos o partes del rostro debido a traumas o malformaciones.

Como materia prima utilizan políeter éter cetona -llamado coloquialmente hueso sintético-, un polímero termoplástico orgánico que originalmente se usaba en aplicaciones aeroespaciales y que hoy tiene autorización del ente regulador de Estados Unidos, para “reemplazar” al hueso humano.

En Latinoamérica ya suman más de mil usos de sus prótesis y este año debutaron con un implante craneal que libera antibióticos.

Expansión

Rosenberg comentó que llegaron a ambos mercados mediante joint ventures (alianzas de negocio) con empresas de la salud. En Colombia, con RP Médicas, un gran distribuidor de dispositivos médicos del país, y en México sellaron un acuerdo con Medical Bricks, conglomerado formado por tres compañías.

A través de estos acuerdos, Arcomedlab se convierte en socio tecnológico de los laboratorios locales, mientras sus contrapartes se encargan de la distribución y llegada al sistema hospitalario.

Para fabricar los implantes instalan laboratorios con áreas limpias -emulando a pabellones quirúrgicos- equipados con las impresoras desarrolladas por la startup, las cuales operan bajo un sistema de doble encriptado y son controladas remotamente desde Chile para supervisar todo el proceso productivo.

Agregó que esta decisión responde a una realidad compartida por los sistemas de salud en Latinoamérica, como largos tiempos de espera, altos costos de importación y complejidades regulatorias que implica traer implantes desde Europa o Estados Unidos.

“Los médicos no pueden esperar dos meses por una prótesis y los hospitales públicos tampoco”, dijo Rosenberg.

Adelantó que en 2026 abrirán dos nuevos laboratorios fuera de Chile y que van a engrosar su portafolio con prótesis para tórax y extremidades inferiores.

Cambios societarios

Arcomedlab cerró recientemente una reestructuración que implicó la salida de algunos inversionistas ángeles y la entrada de socios con experiencia en el sector de la salud y escalamiento de compañías tecnológicas.

A la fecha, han levantado unos US$ 3 millones.

Entre otros, se sumaron Amir Zabilsky como director comercial y cofundador, empresario ligado a construcción de viviendas sociales (DAG) y gastronomía (restaurante Naoki). También entró el cirujano Francisco Sabah como director médico.