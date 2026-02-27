Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington

Uno de los activos ancla de Gestión Urbana en EEUU es The DeMilo Apartments, un complejo multifamily en el barrio de Inglewood, Los Ángeles.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 15:00 hrs.

Embajadores Estados Unidos
<p>Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
2
Coffee break

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
3
Coffee break

El abogado y académico Patricio Dussaillant será el nuevo presidente del directorio de TVN
4
Coffee break

Mamás Mateas compra a su principal competencia y se prepara para abrir en Vitacura
5
Coffee break

El desembarco de Paula Sutil en la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa
6
Coffee break

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington
7
Coffee break

Memorias de su paso por Washington y la carta de Joe Biden: el cierre de la gestión de Juan Gabriel Valdés como embajador de Chile en EEUU
8
Opinión

Estimado ChatGPT, por favor, construye una cartera de inversiones óptima para mí

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete