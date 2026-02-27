Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington

Uno de los activos ancla de Gestión Urbana en EEUU es The DeMilo Apartments, un complejo multifamily en el barrio de Inglewood, Los Ángeles.

Esta semana se confirmó que Andrés Ergas Heymann será el próximo embajador de Chile en Estados Unidos. Tal como adelantó DF MAS en enero, el empresario corría con ventaja para ocupar un puesto que hoy enfrenta una presión inédita: la administración de Donald Trump retiró las visas a tres altos funcionarios chilenos -entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz-, como represalia por el proyecto de cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong.

Andrés Ergas es hijo del empresario bancario e inmobiliario Jacob Ergas Ergas. El brazo inversor del clan es Gestión Urbana, un vehículo con el que operan una diversificada cartera en Chile y Estados Unidos, aunque en este último mercado sus movimientos son más desconocidos.

Si bien cercanos al proceso aseguran que el nuevo embajador no integra formalmente el directorio, sí conoce la operación. De hecho, él mismo ha liderado desarrollos inmobiliarios en ese mercado: hace un poco más de un año, en el podcast Escalando negocios, Ergas reveló que avanzaba en proyectos de condominios de entre 220 y 400 unidades destinados a segmentos de altos ingresos.

En los registros públicos de Florida, el próximo representante diplomático figura en las sociedades FTL Marine Investments, LLC y FTL Condominium Investments, LLC, ambas basadas en ese estado.

Además, según informó DF en enero, los Ergas proyectan invertir US$ 100 millones adicionales para ampliar su presencia en el país del norte y en Europa. En total, el grupo acumula más de US$ 200 millones desembolsados en proyectos multifamily, bodegas y locales comerciales en California, además de activos estratégicos en Idaho y Nevada.

Su hermano Jorge -presidente de Gestión Urbana- también despliega una red corporativa extensa en Estados Unidos, donde figura como director de decenas de sociedades. Entre ellas aparecen vehículos como East Beach Inglewood Investor, Inc., 201 North La Brea Investor, Inc. y Global Retail Group USA LLC.

Según aparece en su página web, uno de los activos ancla de Gestión Urbana en EEUU es The DeMilo Apartments, un complejo multifamily en el barrio de Inglewood, Los Ángeles. El desarrollo cuenta con 140 unidades, es gestionado por la gigante Greystar y fue inaugurado hace apenas un año.

Otra de sus apuestas estratégicas se sitúa en el Tahoe-Reno Industrial Center, el parque industrial más grande del mundo. En esa zona conviven gigantes como la Tesla Gigafactory 1 y centros de operaciones de firmas como Blockchain, Google, Jet.com y Switch. En su presentación corporativa, los Ergas destacan que este activo, diseñado bajo criterios de clase A, cuenta con una arquitectura robusta y una ubicación privilegiada que conecta con la Costa Oeste, consolidándose como un polo logístico crítico para sus operaciones en Estados Unidos.