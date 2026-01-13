Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España

Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.

El objetivo del conglomerado Gestión Urbana -ligado a la familia Ergas- es claro: quieren seguir haciendo crecer su negocio y, para ello, están apuntando tanto a nuevos desarrollos en Chile como al extranjero, donde vienen operando desde hace algunos años. De hecho, ya están poniendo sus fichas para entrar a Europa, además de evaluar países vecinos a la nación.

La historia del holding se remonta a hace seis décadas, cuando el empresario bancario e inmobiliario Jacob Ergas comenzó a construir su imperio, destacando entre sus hitos haber sido uno de los dueños del Banco Edwards, así como la construcción del Hotel Plaza San Francisco.

Con el tiempo, el clan decidió aglutinar bajo un mismo grupo sus negocios, dando origen a Gestión Urbana. Hoy el conglomerado es controlado por Jorge Ergas -hijo del fundador- y opera tres principales categorías: desarrollo inmobiliario, área comercial y automotriz. Además, participan como inversionistas en el sector financiero, siendo accionistas mayoritarios en Orion Seguros y minoritarios en el Banco de Chile.

Para 2026, el conglomerado busca acelerar su expansión y el foco estará en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde -según explicaron- “las condiciones están ahora más interesantes en términos de retorno sobre la inversión”.

La familia Ergas aterrizó en la nación norteamericana hace 14 años, iniciando con desarrollos inmobiliarios. Desde entonces ha invertido cerca de US$ 200 millones en proyectos multifamily -dos en Los Ángeles, con 144 y 55 unidades- además de bodegas y locales comerciales en California y algunos proyectos en los estados de Idaho y Nevada.

Los resultados han sido positivos y ese es el principal motor para la siguiente fase. Según detalló el gerente general de Gestión Urbana, Manfred Schwerter, para los próximos años contemplan invertir otros US$ 100 millones, con los que levantarán dos nuevos multifamily en Los Ángeles y, por primera vez, un hotel en esa misma zona. Paralelamente, participarán en desarrollos más pequeños con entradas y salidas en logística y retail.

Pero la ambición internacional del grupo no se detiene ahí. Schwerter confirmó que Gestión Urbana está comenzando a incursionar en España junto a un socio local, específicamente en Madrid. En concreto, la compañía está evaluando levantar un proyecto hotelero y no descartan sumar desarrollos residenciales más adelante.

“España está en una situación económica muy buena en términos de generación de negocio, comparando con el resto de Europa. También tiene otra ventaja que es la similitud cultural. Comercialmente y económicamente es un mercado que está muy interesante para invertir”, explicó el ejecutivo.

Mirada país

Sin dejar de lado el mercado local, Schwerter comentó que el grupo continúa con planes en Chile. Actualmente están desarrollando dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro, que en conjunto involucran una inversión cercana a US$ 40 millones.

El primero es la restauración de la histórica Casona Ariztía -ubicada en Monjitas con Miraflores y que durante años albergó la sede del Partido Radical- que están remodelando para transformarla en un edificio de oficinas, conservando su fachada original. Según el ejecutivo, ya existe fuerte interés por parte de emprendedores por instalarse en el edificio.

El segundo proyecto está frente a la Casona, en pleno Barrio Bellas Artes, donde buscan habilitar un coliving, modelo de vivienda colaborativa donde personas comparten un espacio residencial y zonas comunes, como cocina, gimnasio y oficinas.

A futuro no hay inversiones concretas, pero la compañía está evaluando oportunidades en distintas ciudades del país -norte, centro y sur- tanto en residencial para la venta como en multifamily. En paralelo, desde el lado comercial también están en etapa de análisis. Hoy operan cinco strip centers entre La Serena y Puerto Montt, y les gustaría levantar un par más en torno a Santiago.

Otra línea donde ya participan y evalúan crecer es en activos institucionales. Actualmente cuentan con el edificio de Agustinas, que concentra oficinas; además de propiedades en el barrio El Golf, en Las Condes, donde operan Banco Itaú, Tip y Tap y Bar Nacional. En este ámbito, tampoco descartan nuevas adquisiciones.

“El país sigue en una etapa de recuperación económica y no podemos llegar tarde. Tenemos que estar ahí cuando pase, y es por eso que ahora estamos apostando”, sostuvo Schwerter.

¿Expansión de Movicenter?

En su área automotriz, los Ergas son dueños de Movicenter, el centro comercial automotriz ubicado en Huechuraba que reúne a más de 50 marcas de vehículos nuevos y usados, motos, repuestos y servicios.

Schwerter detalló que Movicenter concentra actualmente el 6% de las ventas de vehículos del país, cifra que esperan seguir ampliando. Para ello, analizan replicar el modelo en regiones -mirando zonas hacia el norte y el sur- y no descartan hacerlo también fuera de Chile. Aunque aún no hay nada cerrado, el ejecutivo reconoció que están observando algunos mercados, entre ellos Perú.

“La intención es crecer y seguir desarrollando este modelo de negocio que ha sido muy, muy exitoso”, concluyó Manfred Schwerter.