Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración

Por medio de una sesión descentralizada en Chiloé, el Gobierno entregó el balance de la megaobra. La cita estuvo marcada por la asistencia del próximo ministro designado de Obras Públicas, Martín Arrau, de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Con el objetivo de asegurar la continuidad de uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del país, este lunes se realizó en la Región de Los Lagos la última sesión de la comisión asesora del Puente Chacao bajo la actual administración.

La instancia, que contempló reuniones en Pargua y Chacao, fue liderada por la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El encuentro tuvo un marcado tono de transición, ya que contó con la participación especial de Martín Arrau, quien asumirá la titularidad del MOP el próximo 11 de marzo, buscando que la futura autoridad conozca en terreno el estado de la obra y la ejecución de los recursos fiscales.

"Esta comisión la repusimos en su funcionamiento durante nuestra administración porque el proyecto es de una complejidad y de un volumen de recursos que así lo amerita", señaló la ministra López. "Vamos a revisar los avances del puente y algunos temas específicos respecto a las platas que se vienen por delante. Naturalmente, buscamos informar al ministro designado (Arrau) de los avances, porque el Ministerio de Obras Públicas no para, está a plena marcha y así tiene que seguir", agregó.

Las cifras del megaproyecto y el esfuerzo fiscal

Actualmente, la construcción del puente colgante que unirá la Isla Grande de Chiloé con el continente registra un 63% de avance, un salto significativo frente al 44% con el que inició el actual periodo de gobierno.

La obra implica un presupuesto total que supera los $1,04 billones desglosados en cerca de $800 mil millones para construcción y $250 mil millones destinados a asesorías técnicas y accesos. Además, el proyecto mantiene un promedio de 1.200 puestos de trabajo mensuales.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aprovechó la instancia para destacar el despliegue presupuestario de la cartera de Obras Públicas, la cual ejecutó más de $4 billones durante 2025. "Han sido años con una serie de desafíos en materia fiscal, pero hemos hecho un esfuerzo liderado por la ministra para que las dificultades no impliquen detener las inversiones que el país merece", indicó Grau.

El jefe de la billetera fiscal detalló que durante 2025 "tuvimos un crecimiento de la inversión que fue el doble del gasto corriente. Es decir, hicimos un esfuerzo en materia fiscal, pero no fue sacrificando la inversión pública, y esta obra en el Canal de Chacao es un fiel reflejo de aquello".

De acuerdo con el cronograma del MOP, tras la finalización del hormigonado de las pilas norte y sur, durante 2026 los trabajos se concentrarán en la pila central, las vigas de amarre y la instalación de las sillas de acero fabricadas en Italia. La marcha blanca y la entrega final de las obras se proyectan para octubre de 2028.

Demandas regionales: Ruta 5, aeropuerto y descentralización

Más allá de la megaestructura, la sesión abordó la cartera complementaria para el archipiélago. El alcalde de Queilen, Marcos Vargas, destacó que la realización de la sesión en Chiloé respondió a una solicitud formal para "descentralizar la discusión y acercar la información a las comunidades". Durante la jornada se acordó la entrega de un informe final por escrito a todos los concejos municipales con los avances técnicos, financieros y administrativos de los últimos tres años.

Por su parte, los ediles locales aprovecharon la presencia de los ministros salientes y entrantes para plantear inquietudes sobre la red de conectividad anexa al puente. Mientras la ministra López destacó las proyecciones para el mejoramiento de la Ruta 5 entre Chacao, Chonchi y Quellón, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, urgió por acelerar el asfaltado en el sector Ten-Ten, la construcción de la costanera de su comuna y manifestó su preocupación por el estancamiento de las mejoras en el Aeródromo de Mocopulli, situación que ha derivado en una disminución de los vuelos comerciales hacia la isla.