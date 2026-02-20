Los Lagos constituye mesa público-privada para destrabar nudos críticos en la construcción y acelerar la inversión
La instancia, solicitada por la CChC en Puerto Montt, busca resolver problemas de financiamiento, gestión y retrasos en pagos que afectan la liquidez de las empresas contratistas y dar continuidad a los proyectos de las obras públicas.
Noticias destacadas
Con el objetivo aumentar la jurídica y financiera al sector construcción en la zona sur, se constituyó formalmente en Puerto Montt la Mesa de Coordinación Público-Privada de la Región de Los Lagos, instancia que reúne a la Cámara Chilena de Construcción, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial para abordar puntos críticos de proyectos que enfrentan retraso en pagos y trabas administrativas.
La conformación de este fue solicitado por el gremio de la construcción, que ha diagnosticado postergación de financiamiento, gestión y coordinación en iniciativas del sector, que han impactado negativamente la continuidad de obras en la zona.
Primera sesión
La primera jornada de reunión permitió definir el levantamiento de información crítica tanto de los servicios públicos como del gremio para que, esta base de datos, permita identificar y "destrabar nudos críticos en el corto, mediano y largo plazo", explicó la delegada presidencial, Paulina Muñoz, quien subrayó que la articulación es clave para fortalecer el desarrollo económico regional a través de una ejecución presupuestaria eficiente.
Para el GORE, la optimización de estos procesos no sólo asegura la continuidad de las faenas, sino que fortalece la transparencia y la competitividad del ecosistema empresarial local. Carlos Recondo, gobernador (s) de Los Lagos, valoró la posibilidad de avanzar con mayor diligencia en estas materias, concentrando los esfuerzos en aspectos de competencia regional.
La mesa acordó trabajar coordinadamente en la revisión de situaciones específicas que impactan la ejecución presupuestaria regional, buscando que la región de Los Lagos recupere dinamismo en su sector construcción, un motor clave para el empleo y el PIB territorial.
Así, el foco de gestión estará centrado en tres aspectos clave relacionados con la sostenibilidad financiera de los proyectos. Por ejemplo, la mesa se encargará de analizar el retraso en los desembolsos estatales que están comprometiendo la continuidad de empresas contratistas, estandarizar la aplicación de normativas y procesos administrativos y acotar los tiempos de tramitación a las propuestas técnicas, con el objetivo de otorgar mayor competitividad a las ofertas en licitaciones públicas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
La aseguradora explicó que la decisión de enajenar el local obedece a una reconfiguración de su portafolio. El inmueble mantiene un arriendo de largo plazo con SMU, donde seguirá operando la cadena supermercadista. También, enajenó un strip center en La Florida.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete