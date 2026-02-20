Los Lagos constituye mesa público-privada para destrabar nudos críticos en la construcción y acelerar la inversión

La instancia, solicitada por la CChC en Puerto Montt, busca resolver problemas de financiamiento, gestión y retrasos en pagos que afectan la liquidez de las empresas contratistas y dar continuidad a los proyectos de las obras públicas.

Con el objetivo aumentar la jurídica y financiera al sector construcción en la zona sur, se constituyó formalmente en Puerto Montt la Mesa de Coordinación Público-Privada de la Región de Los Lagos, instancia que reúne a la Cámara Chilena de Construcción, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial para abordar puntos críticos de proyectos que enfrentan retraso en pagos y trabas administrativas.

La conformación de este fue solicitado por el gremio de la construcción, que ha diagnosticado postergación de financiamiento, gestión y coordinación en iniciativas del sector, que han impactado negativamente la continuidad de obras en la zona.

Primera sesión

, calificó la instancia de coordinación como un espacio necesario para una "conversación franca" sobre las fricciones que retrasan el avance de la infraestructura. El dirigente gremial enfatizó que el consenso apunta a transformar esta mesa en un espacio permanente que permita acelerar los proyectos y asegurar la llegada de soluciones habitacionales y viales en el menor tiempo posible.

La primera jornada de reunión permitió definir el levantamiento de información crítica tanto de los servicios públicos como del gremio para que, esta base de datos, permita identificar y "destrabar nudos críticos en el corto, mediano y largo plazo", explicó la delegada presidencial, Paulina Muñoz, quien subrayó que la articulación es clave para fortalecer el desarrollo económico regional a través de una ejecución presupuestaria eficiente.

Para el GORE, la optimización de estos procesos no sólo asegura la continuidad de las faenas, sino que fortalece la transparencia y la competitividad del ecosistema empresarial local. Carlos Recondo, gobernador (s) de Los Lagos, valoró la posibilidad de avanzar con mayor diligencia en estas materias, concentrando los esfuerzos en aspectos de competencia regional.

La mesa acordó trabajar coordinadamente en la revisión de situaciones específicas que impactan la ejecución presupuestaria regional, buscando que la región de Los Lagos recupere dinamismo en su sector construcción, un motor clave para el empleo y el PIB territorial.

Así, el foco de gestión estará centrado en tres aspectos clave relacionados con la sostenibilidad financiera de los proyectos. Por ejemplo, la mesa se encargará de analizar el retraso en los desembolsos estatales que están comprometiendo la continuidad de empresas contratistas, estandarizar la aplicación de normativas y procesos administrativos y acotar los tiempos de tramitación a las propuestas técnicas, con el objetivo de otorgar mayor competitividad a las ofertas en licitaciones públicas.