SMA exige ingreso al SEIA a dueños del megaloteo “Bosques de frutillar” por ejecutar obras sin permiso ambiental

La iniciativa que contempla 281 lotes en una superficie de 194,5 hectáreas, se realizó sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La autoridad detectó la construcción de viviendas, caminos y redes eléctricas.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 16:06 hrs.

