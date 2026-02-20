SMA exige ingreso al SEIA a dueños del megaloteo “Bosques de frutillar” por ejecutar obras sin permiso ambiental
La iniciativa que contempla 281 lotes en una superficie de 194,5 hectáreas, se realizó sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La autoridad detectó la construcción de viviendas, caminos y redes eléctricas.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) contra los titulares del proyecto de loteos "Bosques de Frutillar". La medida se tomó tras constatar que la iniciativa inmobiliaria, ubicada en la Región de Los Lagos , se está ejecutando al margen de la institucionalidad ambiental.
El proyecto pertenece a siete sociedades: Inmobiliaria y Asesorías Separm SpA, Agrícola Tuñón Rivadeneira SpA, Santa Rosa Inversiones SpA, Andrés José Cáceres Boutin, Inversiones MABA SpA, Barriga y Asociados SpA y Sociedad Barón SpA. Según los antecedentes recabados por la SMA, el desarrollo tiene un destino habitacional y se generó a partir de una subdivisión predial de 281 lotes. A la fecha de la investigación, ya se han comercializado 158 parcelas.
Durante las fiscalizaciones en terreno, la autoridad ambiental pudo verificar un avanzado estado de materialización. En detalle, se constató la existencia de 10 viviendas construidas al interior del loteo. Además, el proyecto considera la habilitación de más de 8 kilómetros de caminos interiores a través de servidumbres de tránsito para dar acceso a cada sitio. Sumado a esto, se verificó la instalación de medidores de energía eléctrica y la presencia de maquinaria destinada a la perforación de pozos profundos.
La SMA concluyó que el "Loteo Bosques de Frutillar" reúne las características de un proyecto de desarrollo urbano con destino residencial. Al emplazarse en un área no amparada por un instrumento de planificación territorial, existe la obligación legal de someterlo al SEIA. Tras la notificación formal, los titulares del proyecto cuentan con un plazo total de 22 días hábiles para presentar sus descargos, observaciones o pruebas frente a la hipótesis de elusión levantada por la Superintendencia.
Cabe destacar que, al ser consultados al respecto por parte de DF Regiones, desde Inmobiliaria Fin del Mundo SpA, entidad mencionada en las actas iniciales de fiscalización del proyecto y que hoy ofrece y vende las parcelas de “Bosques de Frutillar”, señalaron no tener conocimiento de este procedimiento y declinaron en emitir declaraciones.
