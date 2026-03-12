Ingeniero civil con 30 años en la industria gasífera asume gerencia general de Metrogas
Marcos Cvjetkovic liderará la conducción de la mayor distribuidora de gas natural en Chile, que suministra energía a más de 900 mil clientes en siete regiones del país.
A partir del próximo 1 de abril, el ingeniero civil industrial Marcos Cvjetkovic asumirá la gerencia general de Metrogas, sucediendo a Javier Fernández, quien lideró la compañía desde 2022.
Metrogas es la mayor distribuidora de gas natural en Chile y suministra energía a más de 900 mil clientes en siete regiones del país, principalmente en las regiones Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins y de Los Lagos.
El nuevo mandamás de la gasífera se especializó en ingeniería mecánica e hizo sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuenta con un MBA de la misma casa de estudios. Posee una trayectoria de 30 años en el sector energético, período en el que ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en la industria, entre ellas la gerencia general de Gasco Magallanes y Movigas.
En Metrogas, donde suma más de 14 años de experiencia, lidera desde 2019 la gerencia de operaciones, rol desde el cual ha estado a cargo de procesos clave para la continuidad operacional y el crecimiento sostenible de la compañía, destacó la firma. Por su parte, Javier Fernández permanecerá vinculado a la empresa hasta el mes de junio.
