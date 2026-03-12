Todos los bancos del IPSA vieron caer sus utilidades de febrero en medio de la nula variación del IPC

Santander sufría las mayores caídas bursátiles entre los cuatro prestamistas este jueves, seguido por Banco de Chile, Itaú y Bci, en momentos en que la plaza chilena en su conjunto se está viendo desafiada por la guerra en Medio Oriente.

Ningún banco del S&P IPSA se salvó de la caída de utilidades en el segundo mes de 2026, según lo informado en la tarde de este miércoles, pero el Bci mostró resiliencia frente a sus competidores.

Especialmente profunda fue la caída internaual de 77% en las ganancias de Itaú, baja que se modera a un poco más de 50% si se consideran los dos primeros meses del año.

Las del Banco de Chile cayeron 28%, y las del Santander 25% en febrero. Pero en el caso del Bci, estas apenas disminuyeron, y en el curso del año, de hecho, es el único prestamista que registra una expansión de utilidades.

Ampliar la ventana a 12 meses móviles resalta la avanzada del banco de los Yarur, cuyos beneficios aumentan 18% a $ 1 billón (millón de millón) en este lapso, con un retorno de capital promedio (ROAE, sigla en inglés) que sube 1,2 puntos porcentuales a 14%.

Febrero fue un mes donde los precios al consumidor no tuvieron variaciones en Chile, afectando las ganancias que derivan de colocaciones vinculadas a la inflación.

Las acciones del Santander (-3,9%) sufrían las mayores caídas entre los bancos del IPSA en la operación de este jueves, seguidas por las del Banco de Chile (-2,8%), las del Itaú (-2,6%) y las del Bci (-2,2%).

De hecho, estos cuatro papeles están en el top ten de nombres con peor desempeño de la Bolsa de Santiago en el curso del día, en momentos en que el mercado en su conjunto se está viendo desafiado por la guerra en Medio Oriente.