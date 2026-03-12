Santander y Visa completan primeros pagos gestionados por agentes de IA en la región
Los agentes de IA completaron con éxito la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones, una prueba tangible de ejecución transfronteriza y multisectorial.
Banco Santander y Visa anunciaron este jueves una colaboración estratégica que marca la culminación del primer piloto controlado de comercio con agentes de inteligencia artificial (IA) de la entidad de capitales españoles en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.
De acuerdo con un comunicado de Banco Santander Chile, "Visa Intelligent Commerce" ofrece un conjunto de tecnologías integradas que aprovechan la infraestructura de Visa para permitir transacciones seguras, transparentes y con consentimiento e iniciadas por agentes de IA en nombre de los consumidores cumpliendo en todo momento con estrictos estándares de seguridad y normativos.
"A través de esta colaboración, Banco Santander y Visa avanzan en casos de uso reales de comercio con agentes de IA y contribuyen a establecer un marco que permita una adopción responsable y escalable en la región", sostuvo el comunicado.
A modo de ejemplo, los agentes de IA completaron con éxito la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones, una prueba tangible de ejecución transfronteriza y multisectorial.
El responsable global de tarjetas y soluciones digitales de Banco Santander, Matías Sánchez, señaló que “este avance nos permite acercar la compra asistida por inteligencia artificial al día a día de las personas. Al poner a prueba transacciones reales, hemos validado que esta tecnología puede operar con seguridad e interoperabilidad manteniendo las protecciones al consumidor y los controles del emisor”.
Por su parte, la líder de productos de crecimiento y alianzas para Visa América Latina y el Caribe, Catalina Tobar, señaló: “El piloto con Santander marca un momento decisivo para el comercio en América Latina. A través de Visa Intelligent Commerce, estamos sentando las bases para transacciones impulsadas por IA que son seguras, fluidas y diseñadas para escalar, asegurando que todos los actores del ecosistema estén preparados para lo que viene”.
El piloto
Según el comunicado, el piloto con agentes de IA pudo iniciar pagos de manera segura en nombre de los consumidores dentro de parámetros de consentimiento definidos; validó elementos clave del recorrido del consumidor, como la captura de consentimiento, el manejo seguro de datos y la interoperabilidad entre comercios y redes de pago.
El piloto se ejecutó dentro del marco regulado de pagos de Visa y Banco Santander y bajo parámetros y estándares de supervisión existentes, afirmó el comunicado.
