El mundo se enfrenta a la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia, advierte la AIE, mientras el crudo vuelve a subir por ataques a naves

Los futuros del Brent avanzaban en la madrugada 4,86%, hasta US$ 96,45 el barril, tras haber alcanzado los US$ 100 el barril en la noche, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU subía 4,64%, hasta US$ 91,30.

La guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según dijo el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), un día después de que la agencia acordara liberar un volumen récord de petróleo de las reservas estratégicas. Se prevé que el suministro mundial se reduzca en 8 millones de barriles diarios en marzo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo subían el jueves, después de que Irán intensificara los ataques contra instalaciones petroleras y de transporte en todo Medio Oriente, lo que aumentó el temor a un conflicto prolongado y a interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un estrecho canal a lo largo de la costa iraní, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Los futuros del Brent avanzaban US$ 4,47, o un 4,86%, hasta US$ 96,45 el barril, a las 0733 GMT, tras haber alcanzado los US$ 100 el barril en operaciones anteriores, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU subía US$ 4,05, o un 4,64%, hasta US$ 91,30.

Los países del golfo Pérsico han reducido la producción total de petróleo en al menos 10 millones de barriles diarios, un volumen equivalente a casi el 10% de la demanda mundial, como consecuencia del conflicto, según dijo la AIE en su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, y añadió que, sin una rápida reanudación de los flujos de transporte, estas pérdidas estaban destinadas a aumentar.

"El cierre de la exploración y producción tardará semanas y, en algunos casos, meses en volver a los niveles anteriores a la crisis, dependiendo del grado de complejidad del yacimiento y del tiempo que tarden los trabajadores, los equipos y los recursos en volver a la región", dijo la agencia.

El Brent alcanzó los US$ 119,50 por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, y luego cayó, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra con Irán podría terminar pronto.

"Prepárense para que el petróleo alcance los US$ 200 por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado", dijo el miércoles un portavoz del mando militar iraní en unos comentarios dirigidos a Estados Unidos.

No hay indicios de una distensión en el golfo Pérsico y, como resultado, no se vislumbra el fin de las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, dijeron el jueves analistas de ING.

"La única forma de que los precios del petróleo bajen de forma sostenida es que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz", dijo ING. "Si no se consigue, significa que aún nos esperan máximos en el mercado".

Ataques con barcos con explosivos

Dos petroleros extranjeros que transportaban fuelóleo iraquí fueron atacados por agresores no identificados en aguas territoriales iraquíes, lo que provocó que se incendiaran, según informó el miércoles a Reuters el director general de la Compañía General de Puertos, Farhan al-Fartousi.

Una investigación inicial de las fuerzas de seguridad iraquíes reveló que los dos petroleros habían sido atacados por barcos cargados de explosivos procedentes de Irán.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo para ayudar a frenar los precios, que se han disparado tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Estados Unidos está contribuyendo con la mayor parte de esa liberación, 172 millones de barriles, procedentes de su Reserva Estratégica de Petróleo.

"La liberación de las reservas de petróleo por parte de la AIE puede ser solo una solución temporal, ya que las interrupciones en los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y una importante parada de la producción en algunos países de Oriente Medio podrían provocar una crisis de suministro a largo plazo", dijo Tina Teng, estratega de mercado de Moomoo ANZ.

Los analistas de ING señalaron que existe preocupación por la rapidez con la que el petróleo puede llegar al mercado y si será suficiente para abastecer a los consumidores hasta que el petróleo comience a fluir de nuevo a través del estrecho de Ormuz.

China ha ordenado la prohibición inmediata de las exportaciones de combustible refinado en marzo, una medida adicional para prevenir una posible escasez de combustible en el país causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según informaron fuentes el jueves.