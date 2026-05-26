El aluminio alcanza su nivel más alto en cuatro años ante el temor a recortes en la producción china

Las que las autoridades del gigante asiático buscarían frenar esa sobreproducción generada para aprovechar el alza de precios en el marco del cierre del estrecho de Ormuz. Las industrias del acero y de refinación de petróleo también serán objeto de fiscalización,

El precio del aluminio alcanzó su nivel más alto en cuatro años debido al temor a recortes en la producción en China, su principal productor, que se suma a las continuas perturbaciones en Medio Oriente.

El metal industrial subió hasta un 1,1% hasta US$ 3.691,5 la tonelada métrica en la Bolsa de Metales de Londres. Los operadores están preocupados de que se les pida a las fundiciones chinas que reduzcan la producción en medio de una inspección nacional del consumo de energía y las emisiones de las industrias clave, según la firma de investigación Mysteel Global.

Las fundiciones de aluminio del país han estado operando por encima de su capacidad para aprovechar la escasez global provocada por el conflicto en Medio Oriente. Los precios en la LME han subido desde el inicio de la guerra a fines de febrero, ya que el cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha afectado el suministro proveniente de la región.

Ahora, las autoridades chinas buscan frenar esa sobreproducción mientras aumentan los inventarios. Una fundición en Baise, en la provincia de Guangxi, ya redujo la producción de aluminio fundido, escribió Mysteel, sin entregar estimaciones sobre los volúmenes afectados. Las industrias del acero y de refinación de petróleo también serán objeto de fiscalización, señaló el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en una declaración del 13 de mayo.

China, que ya es el mayor productor mundial, elevó su producción diaria de aluminio a un récord de 129 mil toneladas el mes pasado, según datos oficiales.