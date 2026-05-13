La oferta mundial de petróleo no cubrirá la demanda este año, alerta la AIE sobre el impacto de los estragos por la guerra en Medio Oriente

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la guerra ha causado una crisis de suministro de petróleo "sin precedentes". Foto: Reuters

"Con el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del golfo Pérsico ya superan los 1.000 millones de barriles", señaló la Agencia Internacional de Energía en su último informe.

El suministro mundial de petróleo no cubrirá la demanda total este año, mientras la guerra en Irán está causando estragos en la producción petrolera de Medio Oriente, según señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles.

"Con el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del golfo Pérsico ya superan los 1.000 millones de barriles, con más de 14 millones (de barriles al día) de petróleo actualmente retenidos, lo que supone una crisis de suministro sin precedentes", señaló la agencia.

Su previsión de referencia apunta a una reanudación gradual del tráfico a través del estrecho de Ormuz a partir del tercer trimestre, según indicó.

Las previsiones de la AIE implican que la oferta será 1,78 millones de barriles diarios inferior a la demanda total en 2026, en contraste con el excedente de 410.000 barriles diarios previsto en el informe del mes pasado y el excedente de cerca de 4 millones de barriles diarios de su informe de diciembre.

La oferta se reducirá en unos 3,9 millones de barriles diarios a lo largo de 2026 debido a la guerra, según la agencia, lo que supone una reducción considerable respecto a su previsión anterior de una caída de 1,5 millones de barriles diarios.

Por su parte, la AIE prevé ahora que la demanda caiga en 420.000 barriles diarios este año, frente a la previsión anterior de una caída de 80.000 barriles diarios. El consumo también se ve presionado por la guerra, ya que las subidas de precios provocan una destrucción de la demanda y una ralentización del crecimiento económico, señaló.