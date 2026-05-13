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La oferta mundial de petróleo no cubrirá la demanda este año, alerta la AIE sobre el impacto de los estragos por la guerra en Medio Oriente

"Con el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del golfo Pérsico ya superan los 1.000 millones de barriles", señaló la Agencia Internacional de Energía en su último informe.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 06:20 hrs.

petróleo guerra dólar
<p>La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la guerra ha causado una crisis de suministro de petróleo "sin precedentes". Foto: Reuters</p>

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la guerra ha causado una crisis de suministro de petróleo "sin precedentes". Foto: Reuters

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