Expertos mineros que alertaron por cifras de diciembre advierten “riesgo reputacional para la estatal y la minería chilena”

Álvaro Merino y Juan Carlos Guajardo destacaron que el episodio de las cifras, sumado al ocultamiento de información en El Teniente son dos golpes que ponen en juego la credibilidad de la compañía.

Dos de los destacados expertos mineros que cuestionaron las cifras de producción de diciembre de Codelco -que aumentaron 41% comparadas con noviembre-, fueron Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, y Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero. Ambos, a la luz del informe preliminar de la auditoría interna, concuerdan en que la situación impacta de lleno en la reputación de la cuprera.

“Desde el punto de vista personal, tal vez no estoy tan sorprendido, sin embargo, no dejo de estar conmovido, porque las consecuencias de esta situación son serias”, comenta a DF el fundador de Plusmining. “Hay un riesgo reputacional importante para Codelco y la minería chilena”.

Merino, por su parte, sostiene que la eventual “adulteración” de los datos “constituye un hecho gravísimo, que se suma a las inconsistencias y graves ocultamientos de información técnica sobre el estallido de roca en El Teniente en julio de 2023”.

Así, apunta directamente a la responsabilidad del directorio de la estatal que, a través del Comité de Auditoría debe disponer y controlar que la Alta Administración lleve a cabo los procesos de control que requiere el proceso productivo. Por eso, el hombre de Núcleo Minero agrega que “llama poderosamente la atención que el directorio, a la luz de los antecedentes de producción del pasado, no haya requerido más antecedentes a fin de verificar si la producción de diciembre era efectivamente la que se les estaba informando”. En esa línea, enfatiza: “El directorio de Codelco tiene que dar una explicación sobre este grave hecho”.

Cabe destacar que el directorio actual de la compañía vive sus últimas horas, dado que el Gobierno dará a conocer -se dice que esta semana- sus tres cartas para la mesa, incluido el presidente, que sería Bernardo Fontaine.

“Este es un momento extremadamente delicado y me da la sensación de que esto va a condicionar el inicio de la nueva administración, donde no le va a quedar otro camino que plantearse muy a la defensiva y en una posición de transparencia máxima”, dice Guajardo respecto del timing político en que se conoce el informe preliminar. “Ésto, sumado a lo de El Teniente, son dos tremendos golpes a la credibilidad y a la gobernanza de la empresa, que empieza a convertirse en un tema crucial”.

Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

El dato de diciembre

Si bien históricamente el desempeño cuprífero de diciembre suele ser más alto que el del mes anterior, ambos expertos afirman que, en este caso, la cifra fue “anormalmente más alta”, “fuera de rango”, “a un límite exagerado”.

El fuerte impulso del último mes del año ayudó a Codelco a cerrar en 1,334 millones de toneladas, es decir, 6.000 más que en 2024, lo que ayudó a cumplir objetivos productivos y a despegarse marginalmente de las cifras de 2022-2023, cuando la compañía tocó mínimos de un cuarto de siglo.

Según el informe de auditoría, dentro de las 172 mil toneladas de diciembre, el desfase sería de 20 mil toneladas.

“Desde el punto de vista de la producción y los ingresos de la empresa, no es un monto significativo, acá lo que está en juego es más bien la credibilidad de las cifras de producción y la reputación de la empresa”, insiste Guajardo.

En lo que va de 2026, los altos mandos de Codelco han atribuido el resultado de diciembre al uso de inventarios, fuentes no previstas originalmente y mejor rendimiento en algunas divisiones. Sin embargo, el informe preliminar no da luces de la fórmula que se habría utilizado.

Un dato suma Merino a la trama: “El 2 de enero, Máximo Pacheco dijo a Radio BioBio que en 2025 Codelco tuvo ‘una producción algunas pocas miles de toneladas más que en 2024’”. Ante la fecha y la declaración, el experto dice que, efectivamente, “surge la duda de si se manejaron los datos para que la producción fuera mayor”.