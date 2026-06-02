Codelco explicaría un tercio de la menor producción de cobre y metal rojo es el 88% del PIB minero

Este mal desempeño está lejos de ser reciente: un análisis de GEM Mining Consulting muestra que en los últimos 60 meses, en 35 ocasiones el Imacec minero fue negativo.

A la hora de buscar culpables por la caída del Imacec de abril, los economistas miran a la minería, que retrocedió 11,8% en la actividad de ese mes.

Pero no es un hecho aislado. Juan El CEO de GEM Mining Consulting, Ignacio Guzmán, hizo el ejercicio de analizar 60 meses de actividad -desde mayo de 2021 a abril de 2026- y en más de la mitad de ellos, es decir, en 35 meses, el Imacec minero fue negativo.

En un techo más corto, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que en abril de 2026 la producción de cobre retrocedió 13,8%, esto es, 64 mil toneladas menos y aunque la extracción aurífera subió 22,2% y el litio escaló otro 14,2%, en términos de preponderancia no compensan las mermas en el metal rojo, detalla el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino.

Este experto precisa que el cobre sigue siendo el principal producto en esta industria y también el bien más relevante de la canasta exportadora, generando el 88% del PIB minero.

Por ello, Guzmán, de GEM Mining Consulting, hace ver que con los actuales precios del cobre, esta caída productiva supone una enorme pérdida de beneficios económicos para el país.

13,8 % retrocedió la producción minera en abril de 2026, según el INE

Las empresas que más retroceden

¿Qué empresas cayeron más en producción minera? En este doble click, las estadísticas disponibles son hasta marzo y las entrega Cochilco.

Merino señala que en los primeros tres meses de este año, Codelco anotó una reducción en su extracción de 8,1%, esto es, 24 mil toneladas menos, en tanto que el sector privado bajó en unas 50 mil toneladas (5,1% menos), de modo tal que “Codelco explica prácticamente un tercio de la caída en la producción de cobre al primer trimestre”.

Los números revelan que la mayor baja se produjo en El Teniente, cuya actividad aún está lastrada por las secuelas del accidente donde murieron seis trabajadores a fines de julio de 2025.

Pero el resto de las mineras tampoco exhiben producciones muy altas. De hecho, Escondida -la mina de cobre más grande del mundo- bajó su extracción en 9,3% en los primeros meses del año; lo mismo que El Abra (donde Codelco tiene el 49% de la propiedad), que retrocedió 19,5%.

Ambas empresas desarrollan planes para extender la vida útil de sus operaciones y sortear las menores leyes de mineral que sus yacimientos muestran tras varias décadas de intensa actividad.

De hecho, excluyendo las divisiones de Codelco, solo tres grandes mineras muestran alzas en su producción: Collahuasi, Anglo American Sur (Los Bronces) y Quebrada Blanca.

El director ejecutivo de Núcleo Minero explica que en esta menor producción pesan factores como menores leyes del mineral, necesidad de recursos cuantiosos para inversión, limitaciones al financiamiento, normativas ambientales y comunitarias más exigentes y, lo más importante, el largo periodo de tramitación de un proyecto minero.