Directorio de Novandino hizo lo que todos esperaban: eligió a Bernardo Fontaine como su presidente

Luz Granier, representante de Codelco en la filial de litio junto a Alfredo Moreno, pasará a integrar el Comité de Auditoría.

A las 9:30 horas de este martes sesionó el directorio de Novoandino Litio, la firma de "oro blanco" donde son socios Codelco y SQM.

Y tras nominar a Bernardo Fontaine y Luz Granier como representantes de la cuprera estatal en la mesa directiva -donde está también el exministro Alfredo Moreno- se procedió a elegir al presidente. Sin sorpresas, Fontaine será el chairman de la principal compañía de litio de Chile y Granier pasará a formar parte del Comité de Auditoría.

La reunión se prolongó hasta las 12:30 horas y entre otros temas revisó el proyecto Salar Futuro, una iniciativa de US$ 3.000 millones para extraer litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

Según los estatutos de la sociedad, la presidencia del directorio es ejercida por Codelco y cuenta con voto dirimente en las materias estratégicas definidas en el Acuerdo de Asociación, lo que asegura el control mayoritario del Estado de Chile a través de Codelco. Pero no está amarrado que el chairman de la filial sea también el timonel de Codelco, pero por el peso que tiene este negocio, es esperable que así sea.