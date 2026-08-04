Por caída en el precio de la renta fija: todos los fondos de pensiones retrocedieron en julio
Pese a las bajas del mes pasado, cuatro de los cinco multifondos lograron mantener una rentabilidad anual positiva en los últimos 12 meses.
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Un complejo mes de julio enfrentaron los fondos de pensiones, debido a la incertidumbre internacional y las tasas de interés globales, que terminaron afectandolas rentabilidades.
Según información de la Asociación de AFP, todos los multifondos registraron caídas el mes pasado. El mayor retroceso se observó en el fondo E, con una variación negativa de 3,26%, seguido por el C, con un baja de 3,22%, y el D, con una pérdida de 3,11%. Por su parte, el A retrocedió 2,93% y el B lo hizo en 2,82%.
El principal factor detrás de estos resultados fue el aumento de las tasas de interés de largo plazo, tanto en Chile como en Estados Unidos, lo que redujo el precio de los instrumentos de renta fija. Durante julio, las tasas de los bonos del Banco Central en UF a 10 años aumentaron 15 puntos base y 25 puntos base en pesos, mientras que la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió 31 puntos base.
De forma paralela, los mercados emergentes registraron retrocesos, especialmente en Asia, afectando a los fondos con mayor exposición a renta variable. La depreciación del peso frente al dólar compensó parcialmente este efecto, al aumentar la valorización en pesos de las inversiones internacionales.
Como consecuencia, tanto la renta fija como la renta variable presentaron resultados negativos durante el mes.
Cuatro fondos ganan en 12 meses
Pese a las caídas del mes pasado, cuatro de los cinco multifondos lograron mantener una rentabilidad anual positiva en los últimos 12 meses. Los fondos A y B ganaron 11,28% y 8,49%, respectivamente, y el C registró una subida de 4,41%. Entre los menos riesgosos, el D se anotó con un avance de 1,37%, mientras que el E retrocedió 2,61%.
En lo que va de año, el saldo es negativo, con tres selectivos con un mal rendimiento. Así, mientras que los fondos A y B lograron alzas de 5,53% y 3,55%, respectivamente, el C perdió 0,3%. En tanto, los dos más conservadores, el D y el E, tuvieron mermas de 3,13% y 5,81%, cada uno.
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