Las reuniones de lobby de Cortez tras proponer el nuevo régimen de inversión

Luego de haber publicado la propuesta de régimen de inversión para los fondos de pensiones, el superintendente del ramo, Joaquín Cortez, tuvo un mes de julio cargado de reuniones por Ley de Lobby con actores interesados en comentar a la norma que se mantuvo en consulta hasta la semana pasada.

La medida regula el traspaso de los multifondos a fondos generacionales.

El 30 de julio, el regulador recibió a la jefa de distribución para América Latina de Vanguard, Adriana Rangel, quien estuvo acompañada por el jefe de desarrollo de negocio para América Latina de la firma. El motivo de la reunión fue “plantear observaciones, comentarios y sugerencias a la propuesta de fondos generacionales que pudieran ser estudiadas por la Superintendencia”, según consta el registro de la cita.

A mediados de mes, Cortez recibió a un equipo de Fintual, encabezado por el cofundador de la gestora y gerente de inversiones, Omar Larré. La justificación del encuentro, según señaló el registro de la audiencia, fue “consideraciones en torno a la construcción de portafolios factibles”.

Cabe recordar que Fintual evalúa ingresar a la industria de administración de fondos de pensiones y actores del mercado, como el exsuperintendente, Osvaldo Macías, han señalado que el régimen propuesto sería perjudicial para nuevas AFP.

El 10 de julio, representantes de LarrainVial tuvieron una cita con Cortez por los fondos generacionales.

A la reunión acudieron la gerenta de estudios, Florencia Stefani; el economista jefe de la firma, Javier Salinas; y el economista senior, Francisco de la Cerda.