El cobre alcanza su máximo en tres meses en Londres ante preocupaciones sobre el suministro

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%.

La principal exportación de Chile iba camino de registrar su sexta sesión consecutiva de avances, la racha alcista más larga desde diciembre.

Los precios del cobre alcanzaban el lunes su nivel más alto en más de tres meses, mientras el temor sobre la escasez de suministro pesaba más que las preocupaciones por la caída de la demanda debido al estancamiento de la guerra en Irán.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%, hasta situarse en US$ 13.637 por tonelada métrica o US$ 6,18 por libra, a las 0940 GMT, su nivel más alto desde el 29 de enero.

Iba camino de registrar su sexta sesión consecutiva de avances, la racha alcista más larga desde diciembre. Ha subido alrededor de un 10% en lo que va de año, pero se encuentra muy por debajo del máximo de 14.527,50 por tonelada -equivalente a US$ 6,59 por libra- alcanzado en enero.

La ruptura del cobre por encima de los US$ 13.500, nivel que había sido rechazado en varias ocasiones desde febrero, atrajo el viernes a fondos que utilizan niveles técnicos, según Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague. "Esa evolución del precio parece bastante sólida frente al contexto no tan sólido de la guerra en Oriente Medio. Eso apunta a que la oferta se ve igualmente desafiada en un momento en el que la demanda se pone en duda".

El cobre también recibía apoyo después de que Freeport retrasara la reanudación total de su mina insignia de Grasberg hasta principios de 2028, frente a la previsión anterior de finales de 2027.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 0,9%, a 104.620 yuanes (US$ 15.396,39) la tonelada, tras alcanzar un máximo de tres meses de 104.840 yuanes.

Los datos mostraron que la inflación industrial en China, el principal consumidor de metales, superó las expectativas, lo que aumentó las esperanzas de que las medidas del Gobierno para impulsar la economía estuvieran surtiendo efecto.