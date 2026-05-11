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El cobre alcanza su máximo en tres meses en Londres ante preocupaciones sobre el suministro

La principal exportación de Chile iba camino de registrar su sexta sesión consecutiva de avances, la racha alcista más larga desde diciembre.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 08:10 hrs.

cobre Bolsa de Metales de Londres dólar
<p>El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%. </p>

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%.

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