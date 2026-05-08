Grupo Angelini inscribe su propia marca: podría incursionar en e-commerce, ferias o la banca

Aunque en Chile se habla del Grupo Angelini desde hace al menos seis décadas, recién hace pocos días el conglomerado levantado por Anacleto Angelini Fabbri en los años ‘50 y ahora dirigido por su sobrino Roberto Angelini, decidió patentar esta marca. El pasado viernes 11 de mayo, Inversiones Angelini y Compañía Limitada solicitó registrar “Grupo Angelini” en el Diario Oficial, bajo un amplio abanico de productos y servicios en las categorías 1 a 34 del registro de propiedad industrial. Es decir, podría producir y comercializar desde pinturas, hasta ropa, encajes, calzado, joyas, instrumentos musicales, papeles y cartones, juguetes, bebidas alcohólicas, alimentos y un largo etcétera, tanto al mayor como al detalle.

Aunque la descripción de las actividades es larga, se pueden resumir, por un lado, en comercio y retail, donde cabe la venta de productos al por menor, tanto en tiendas físicas como por internet, incluyendo marketplace y comercio electrónico.

Por otro lado, también se detalla en la solicitud el giro de amplios servicios empresariales, como la representación comercial, asesoría y consultoría para empresas, gestión de recursos humanos, marketing y administración de negocios.

La lista incluye servicios financieros e inmobiliarios, ya sean operaciones bancarias, de seguros, corretaje de valores y divisas, inversiones, gestión y arriendo de bienes inmuebles, entre otros.