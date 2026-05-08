CEO de Sonda delinea ambiciosa hoja de ruta al 2027: “Estamos viendo que las tasas de inversión de las empresas tecnológicas lo único que hacen es crecer”

En medio de la ejecución de un plan estratégico para el 2027, Castiglione afirmó que propondrán a los accionistas un aumento de capital por cerca de $ 50.000 millones.

El volumen de la cartera de negocios cerrados por Sonda alcanzó niveles históricos. Este primer trimestre de 2026, la empresa tecnológica logró un crecimiento récord del 83,5% respecto al 2025, sumando un monto cercano a los US$ 636 millones.

A juicio de Marcelo Castiglione, CEO de la firma, este alto índice de deals suscritos solo demuestra que la carta de navegación anunciada en 2025 –que, entre otras cosas, busca mejorar los márgenes de crecimiento de la compañía de cara al 2027– “está respondiendo a lo que definimos”.

Por eso, detalló a DF, que en la última sesión, la mesa directiva aprobó proponer a los accionistas un aumento de capital por cerca de $ 50.000 millones, que irán destinados a cumplir con parte de dicho plan estratégico, que –entre otros ejes– considera apostar por saltar de la transaccionalidad a proyectos de gran envergadura, que se suban a la “ola digital de largo plazo”, ilustró Castiglione.

En esta línea, afirmó que hoy Sonda -controlada por la familia Navarro- considera una inversión (Capex) agresiva para este y el próximo año, que rodea los US$ 270 millones. “Y es muy importante que esos proyectos partan con la escala que tenemos hoy en día, porque esa escala nos permite ser muy competitivos en participar en licitaciones”, explicó.

Estos últimos procesos consideran iniciativas de gestión de flota de transporte público en Río de Janeiro, de infraestructura digital con el gobierno de Brasil; el diseño e implementación de un sistema de telecomunicaciones para una ruta ferroviaria en México; el suministro de un sistema de pago para el Teleférico Bicentenario en Chile; y la adjudicación de un proyecto para el desarrollo de dispositivos de localización y monitoreo con Gendarmería.

Fuera de la región, Castiglione contó que “hemos estado viendo proyectos en España y en otros países”, pero se requiere tener más ventajas competitivas para entrar.

El ojo en nuevos mercados

Los países “ancla” para Sonda, hoy son cuatro en la región: Chile, Colombia, México y Brasil. Pero podrían sumarse más.

Castiglione afirmó que hoy evidencian nuevas oportunidades de negocio en Perú y Argentina, países que –a su juicio– “hoy están muy activos comercialmente, creciendo a tasa relevante”.

En Perú, concretamente, “estamos participando activamente, y ya nos hemos adjudicado dos o tres proyectos en ese ámbito de digitalización de cara al ciudadano”, detalló.

En el país trasandino “desde hace dos años hemos tenido un desarrollo importante, con contratos que no estábamos participando y que ahora se activaron tanto a nivel público como privado”.

Sobre otros mercados, Castiglione afirmó que los miran, pero con cautela. “Tiene que ver mucho con los riesgos que queremos correr el punto de vista del riesgo país, de la recuperación de los proyectos. Es caso a caso. Cuando hemos aperturado países, en la mayoría de las oportunidades ha sido porque nos hemos ganado un proyecto grande y de ahí hemos ido creciendo”.

Ahí mencionó el caso de Guatemala, donde aterrizaron hace dos años con un proyecto de transporte, y este 2026 comenzaron a desarrollar una estrategia comercial de penetración de mercado, contratando vendedores y oficinas.

Fuera de la región, Castiglione se aventuró y adelantó que “hemos estado viendo proyectos en España y en otros países”. Sin embargo, precisó, en estos mercados “siempre es importante que tengamos ventajas competitivas para entrar”.

La industria tecnológica y Medio Oriente

Sobre la agresiva entrada de la inteligencia artificial a todos los rincones de las industrias, el ejecutivo afirmó que dentro de Sonda adoptarla “no es un ramo optativo”, al contrario, “es algo que hay que hacerse cargo y, en particular, es lo que lo que nos va a dar sustentabilidad en el mediano y largo plazo para lo que hace Sonda”.

En esta línea, con respecto a Chile, afirmó creer que aún hay mucho espacio para aumentar la productividad del Estado, a través de tecnología y digitalización. Esto, considerando que existen casos de uso de otros Estados que “se pueden aplicar y lógicamente van a funcionar”.

Sin embargo, precisó que no se trata solo de predisposición a adoptarlas, sino que “hay ciertas regulaciones y leyes, que tienen que acompañar estos proyectos de reingeniería interna. Al final, no es solo decisión y ejecución, sino que también regulación”.

Al analizar el contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente, señaló que la escalada afecta a la mayoría de las industrias, lo que finalmente podría terminar impactando el desarrollo mundial. En el caso de la industria tecnológica el escenario no es tan pesimista. “Si bien se ve que podría haber una baja en la economía mundial, estamos viendo que las tasas de inversión de las empresas tecnológicas lo único que hacen es crecer”.

¿Cuánto, en el caso de Sonda? Pese a que Castiglione afirmó que “no damos proyecciones de números”, admitió que “el crecimiento que tuvimos este primer trimestre creemos que se va a ir manteniendo en (el resto de) los trimestres de este año y dado que la cartera de proyectos seguramente será incremental para el 2027”.