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CEO de Sonda delinea ambiciosa hoja de ruta al 2027: “Estamos viendo que las tasas de inversión de las empresas tecnológicas lo único que hacen es crecer”

En medio de la ejecución de un plan estratégico para el 2027, Castiglione afirmó que propondrán a los accionistas un aumento de capital por cerca de $ 50.000 millones.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vicuña
<p>Marcelo Castiglione, gerente general de Sonda. </p>

Marcelo Castiglione, gerente general de Sonda.

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