La torre de efectivo que construye Ingevec: más de la mitad se gastará en nuevos proyectos inmobiliarios

En teoría, es dinero suficiente como para comprar Inmobiliaria Manquehue y quedar con caja. También para hacerse con la gran mayoría de las acciones de Moller y Pérez Cotapos o bien tomar el control de Socovesa.

Ingevec juntó una histórica pila de efectivo, principalmente para aprovechar oportunidades de inversión desde una posición aventajada dentro de la industria.

La partida de efectivo y equivalentes alcanzó los $ 78 mil millones, según los estados financieros a marzo de la empresa, lo que representa un fuerte salto a máximos históricos. El monto supera el 20% de los activos totales, algo sólo comparable a mediados de 2020, cuando la pandemia motivó una carrera por la liquidez.

En teoría, es dinero suficiente como para comprar Inmobiliaria Manquehue y quedar con caja, hacerse con la gran mayoría de las acciones de Moller y Pérez Cotapos, o bien tomar el control de Socovesa.

"Probablemente el 55% del efectivo se destinará al plan de inversión de 2026, un 20% iría a refinanciamiento de algunos pasivos con vencimiento próximo, y el resto es la caja operativa de la empresa", dijo a DF el gerente general de Ingevec, Rodrigo González.

"Hemos logrado tomar posiciones de inmobiliarias que han estado complicadas y también les hemos comprado algunos proyectos a bancos. Estar con liquidez en estos momentos es muy valioso para una empresa de este rubro: puedes comprar muy buenas oportunidades. Nos ha permitido desarrollar buenos proyectos en un escenario que está bastante deprimido", destacó.

Gran parte de la entrada de efectivo se debió a la colocación de un bono de UF 1,2 millón, contrarrestado con amortizaciones de deuda. Hubo espacio también para ya empezar a poner el capital en marcha: los flujos de inversión sumaron casi $ 14 mil millones, más que duplicando el gasto del primer trimestre de 2025.

El grupo está impulsando para este año la construcción de entre 12 y 13 proyectos inmobiliarios que ha venido desarrollando desde hace un tiempo. También está lanzando un número similar de proyectos en blanco.

"Tenemos el área de negocios de construcción que ha andado bastante bien, y también la unidad de rentas, con hoteles y multifamily. A diferencia de las otras inmobiliarias, nos ha ido bastante bien en el área construcción, y eso nos ha permitido tener buen nivel de caja y acceder a financiamiento en el mercado de capitales", razonó González.

Los resultados, en tanto, fueron positivos. Los ingresos crecieron 36% interanual a $ 84.600 millones, y la utilidad se expandió 50% hasta los $ 5 mil millones, con retorno de capital promedio de 23,5% bajo un régimen de 12 meses móviles.

"Destacamos que la empresa aumentó su cartera de pedidos de ingeniería y construcción en 27,8% interanual hasta alcanzar los $ 644.829 millones, lo que supone un nuevo máximo histórico, al tiempo que mostró un aumento en la relación entre ventas y cartera de pedidos y mantuvo una sólida posición financiera para seguir creciendo y desarrollando nuevos proyectos", dijo a través de un informe el subgerente de Estudios Renta Variable en BICE Inversiones, Aldo Morales.

"Por otro lado, el segmento inmobiliario también superó las expectativas, pero las razones que lo sustentan parecen menos convincentes y con menor calidad de ganancias, dado que la mayor parte de la sorpresa se debió a las ventas de gestión de proyectos (no recurrentes) debido al gran número de lanzamientos de nuevos proyectos", matizó.

Viendo que el ciclo de escrituras cayó 38% interanual y quedó por debajo de las previsiones y expectativas anteriores, de acuerdo con Morales, deberá ser objeto de seguimiento en el futuro, ya que la empresa declaró que esperaba un nivel estable de escrituras para los próximos dos años. Algo que en parte se superó con los anuncios de nuevos proyectos.