Cerezas chilenas: ante exceso de oferta en China productores de Maule se vuelcan a Brasil en busca de nuevos mercados para absorber la producción

La cercanía geográfica ofrece menores costos de transporte y facilita la introducción de "fruta temprana". Los envíos a este país históricamente se han enfocado en productos de segunda categoría, pero los representantes locales que asistieron esta semana a Fruit Attraction Brasil fueron a posicionar una oferta de calibre premium y mayor valor agregado.

La sobreoferta de cerezas en el mercado chino ha puesto presión sobre los exportadores locales, haciendo imperativa la diversificación de los mercados de destino para la fruta nacional. Según estimaciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, más del 25% de las plantaciones locales podría salir del negocio. Sin embargo, en medio de la presión que afronta el sector, Brasil surge como un importante opción, lo que está impulsando los contactos entre empresarios de la Región del Maule con operadores brasileños en busca de nuevas alternativas para el sector frutícola.

La urgencia por reducir los riesgos comerciales queda en evidencia al revisar la actual concentración de los envíos. En Maule, territorio donde las cerezas frescas lideran la matriz exportadora con retornos por US$ 890 millones durante el último año, 92% del volumen exportado tuvo como destino a China. En contraste, mercados como Estados Unidos y Taipéi representaron apenas 1,4% cada uno.

Ante esta realidad, la reciente feria Fruit Attraction Brasil 2026, realizada en Sao Paulo, se transformó en una plataforma de oportunidades para la industria de maulina. Con el respaldo de ProChile, representantes de empresas regionales como Agrícola Lozano Suazo, Agrícola La Campana y Exportadora Monteverde sostuvieron reuniones estratégicas con operadores del complejo mayorista CEAGESP, el principal centro de comercialización de fruta fresca en Brasil, conversaciones que derivaron en acuerdos preliminares para establecer envíos semanales de cerezas chilenas.

“Fruta temprana”

Esteban Díaz-Muñoz, director regional de ProChile, destacó el valor de la participación nacional en el encuentro. “Esta visita logró consolidar nuevas oportunidades comerciales para el sector frutícola nacional. La instancia permitió fortalecer vínculos con importadores y conocer en terreno la dinámica de distribución en uno de los principales polos de consumo de América Latina”.

Desde la perspectiva económica, Brasil ofrece ventajas competitivas sustanciales frente a la incertidumbre asiática. La cercanía geográfica no sólo se traduce en menores costos de transporte, sino que también facilita la introducción de "fruta temprana", un factor logístico que mejora la liquidez de los exportadores en el inicio de la temporada.

Los recorridos técnicos realizados en recintos como CEASA Campinas demostraron que, si bien el mercado brasileño es diverso, posee nichos de alto poder adquisitivo que están dispuestos a pagar mayores márgenes por productos de calidad superior.

Calidad Premium

Hugo Corales, agregado comercial de ProChile en Sao Paulo, explicó que atributos como "color, sabor y textura son altamente valorados por los consumidores locales", confirmando que las oportunidades de expansión superan las fronteras del estado paulista.

No obstante, la penetración exitosa requerirá un cambio de paradigma comercial. Sheila Jackson, responsable del área comercial y logística de Exportadora Monteverde, advirtió que los envíos históricos de fruta de segunda categoría hacia Brasil han distorsionado los precios y afectado la percepción del producto chileno. En este nuevo ciclo, la rentabilidad estará en la fruta de calibre premium y excelente presentación, enfocada estratégicamente en fechas de alta demanda como Navidad y Año Nuevo.