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Cerezas bajo ajuste: más del 25% de las plantaciones podría salir del negocio por sobreoferta en China

Tras dos malas temporadas, la industria necesita reconvertir las hectáreas y las variedades de menor calidad son las primeras apuntadas.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Domingo 12 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Patricia Marchetti
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

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