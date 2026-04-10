Cerezas bajo ajuste: más del 25% de las plantaciones podría salir del negocio por sobreoferta en China

Tras dos malas temporadas, la industria necesita reconvertir las hectáreas y las variedades de menor calidad son las primeras apuntadas.

La última temporada de cerezas marcó un punto de inflexión para el mercado chileno. Así lo advierten desde productores, exportadores y hasta líderes gremiales del agro, que, ante otro período con precios deprimidos en China, anticipan que la industria cerecera nacional atravesará una etapa de ajuste donde la reconversión -o derechamente la salida- de hectáreas será clave para reenfocar el negocio.

En los últimos 20 años, la cantidad de hectáreas plantadas con cerezos en Chile se disparó desde 7.082 en 2004 hasta casi 80.000 en 2025, según Odepa. El boom se registró sobre todo en los últimos cinco años, cuando los niveles se duplicaron tras las exitosas campañas de venta en Asia por el Año Nuevo Chino, donde el exclusivo fruto rojo simboliza buena suerte y prosperidad. Y así, en el último quinquenio, Chile pasó de exportar 70 millones de cajas a 125 millones.

Sin embargo, las últimas dos temporadas el panorama cambió abruptamente. Pese a marcar récord de volúmen exportado, el precio en la sesión 2024-2025 cayó un 50%.

“En esta última temporada, de 113 millones de cajas, 98 fueron a China y, de nuevo, los precios fueron mediocres”, comenta a DF el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker. “Mi conclusión es que el mercado chino respondió muy bien hasta las 75 millones de cajas, pero hubo una sobreoferta y, además, estamos ante una China más deprimida económicamente”.

Lecciones y reconversión

Para el líder del agro, la primera lección de esta última temporada es que “hay variedades que no pueden seguir produciéndose, que son las que no resisten el viaje, que no tienen el calibre, la condición ni la calidad que China exige. También debieran arrancarse huertos que no logran producciones sobre 10 toneladas por hectárea”.

Según sus cálculos, del total de hectáreas de cerezos en Chile, unas 25.000 debieran salir del negocio. Subraya, eso sí, que el fenómeno ha sucedido con distintos frutos, como la uva de mesa, la manzana e incluso el kiwi: “Aquí son muchas hectáreas, así que hablamos de un ajuste mayor”.

Consultada al respecto, la presidenta del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler, dice que en esta etapa de ajuste “serán cada vez más determinantes la calidad, la condición de la fruta y la capacidad logística”. Así, “es razonable que se produzca un reordenamiento”.

“Aquellos huertos que no logren cumplir estándares adecuados de productividad, calidad o condición de llegada difícilmente van a sostenerse en el tiempo”, afirma.

Agrega que “es clave” que las cerezas que no cumplan con los estándares no vayan a China y que se redirijan a otros destinos o simplemente permanezcan en el mercado local, ya que “su envío termina afectando la competitividad del sector y la imagen país”. Lo anterior, sostiene, “abre la discusión sobre variedades que han mostrado desempeños más débiles y que deberán ser evaluadas caso a caso”.

¿Qué plantar?

Algunos productores del sector ya van en retirada o acusando recibo de los efectos de las cifras negativas, que no compensan las inversiones de US$ 45.000 por hectárea que hicieron por sus cerezos.

Se enfrentan también a un dilema económico, explica un exportador que opta por el anonimato. La reconversión implica altos costos de inversión: primero para el arranque, después para una nueva cosecha y esperar al menos tres años para entrar en producción.

Walker revela que “yo ya estoy viendo huertos abandonados, porque algunos no tienen ese capital de trabajo”. Los que sí lo tienen, dice, están evaluando cómo seguir dependiendo de las condiciones de la zona en que se ubican.

Entre las especies más rentables en estos momentos, destacan el avellano europeo, la ciruela seca, los nogales, la almendra, berries y el kiwi.

Sobre el futuro del fruto rojo, enfatiza: “La cereza es un muy buen producto, lo que pasa es que tenemos que tener un enfoque del negocio distinto, con las variedades que corresponden”.